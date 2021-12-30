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Strategic Solutions Research Presents Nielsen Audio December '21 & Fall Book '21 Ratings Released Today
by Charese Frugé
January 10, 2022 at 8:07 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO DECEMBER '21 ratings results arrive TODAY for RICHMOND, BUFFALO, ROCHESTER, NY. BIRMINGHAM, and GREENVILLE-SPARTANBURG. Plus, FALL '21 BOOKS for FREDERICKSBURG, VA; ASHEVILLE, NC; ELMIRA, NY; OLEAN, NY; and TUSCALOOSA, AL. Find ratings for subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p(PT).
Coming WEDNESDAY 01/12, DECEMBER '21 Ratings for ALBANY-SCHENECTADY-TROY and SYRACUSE. Plus FALL BOOK ratings for AUGUSTA-WATERVILLE, ME, BANGOR, BURLINGTON-PLATTSBURGH, CONCORD (LAKES REGION), HUDSON VALLEY, LEBANON-HANOVER-WHTE RVR JNCT, MANCHESTER, MONTPELIER-BARRE-ST., JOHNSBURY, NEWBURGH-MIDDLETOWN, NY, PORTLAND, ME, PORTSMOUTH-DOVER-ROCHESTER, POUGHKEEPSIE, NY, UTICA-ROME, and WATERTOWN, NY.