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Strategic Solutions Research Presents Nielsen Audio December '21 & Fall Book '21 Ratings Released Today
by Charese Frugé
January 11, 2022 at 3:01 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO DECEMBER '21 ratings results arrive TODAY for ALBANY-SCHENECTADY-TROY and SYRACUSE and FALL '21 ratings for AUGUSTA-WATERVILLE, ME, BANGOR, BURLINGTON-PLATTSBURGH, CONCORD (LAKES REGION), HUDSON VALLEY, LEBANON-HANOVER-WHTE RVR JNCT, MANCHESTER, MONTPELIER-BARRE-ST., JOHNSBURY, NEWBURGH-MIDDLETOWN, NY, PORTLAND, ME, PORTSMOUTH-DOVER-ROCHESTER, POUGHKEEPSIE, NY, UTICA-ROME, and WATERTOWN, NY. Find ratings for subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p(PT).
Coming WEDNESDAY 01/13, DECEMBER '21 ratings for DAYTON, FT. MEYERS-NAPLES, GRAND RAPIDS, METRO FAIRFIELD COUNTY, TUCSON and TULSA, PLUS FALL '21 RATINGS for DANBURY, CT, FT. SMITH, AR, KALAMAZOO, LIMA-VAN WERT, OH, MCALLEN-BROWNSVILLE-HARLINGEN, MUSKEGON, MI, and NEW HAVEN SARASOTA-BRADENTON.