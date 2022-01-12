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Happy Birthday
January 12, 2022 at 5:51 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on THURSDAY (1/13), to ARISTA VP/Promotion MARK NEITER, AUDACY/CLEVELAND SVP/Market Mgr. TOM HERSCHEL, KBIG/LOS ANGELES’ VALENTINE, iHEARTMEDIA/CHICAGO VP/Urban Programming DERRICK BROWN, CUMULUS/CINCINNATI RVP/Market Mgr. DAVE CROWL, former KWIN/STOCKTON PD “BIG MIKE” ELWOOD, KJWL/FRESNO’s BRUCE CAMPBELL, former KHTI/RIVERSIDE PD JOHN DESANTIS, WKKO/TOLEDO's AMY DAVIS, veteran personality and voiceover talent DIANA STEELE, WARH-KSHE/ST. LOUIS Brand/Content Mgr. MARTY LINCK, CUMULUS/DES MOINES OM CHAD TAYLOR, and to CUMULUS/GREEN BAY VP/Market Mgr. CHRIS MOREAU.
Celebrating Birthdays on FRIDAY (1/14), REPUBLIC SVP/Promotion LUCAS ROMEO, consultant GARY BERKOWITZ, AUDACY/SEATTLE VP/Programming and KZOK-KMPS/SEATTLE PD CAREY CURELOP, COX MEDIA/ORLANDO VP/GM BRIAN ELAM, CAPITOL NASHVILLE’s KATIE BRIGHT, retired HALL COMMUNICATIONS/LAKELAND-WINTER HAVEN OM/PD MIKE JAMES, SIRIUSXM’s KENNY CURTIS, KSJQ/ST. JOSEPH, MO MD TRAVIS DODGE, GOTEE RECORDS' JAY KING, WMMR/PHILADELPHIA’s ROBIN LEE, former WMXE/CHARLESTON, WV PD CRASH POTEET, WKTK/GAINESVILLE APD CAMILLE SOMERS, retired WUSY/CHATTANOOGA PD AL McCLURE, US MEDIA PROPERTIES CEO JIM SUMPTER, ROCKY COMFORT RECORDS' ANNE WEAVER, WASH/WASHINGTON D.C.’s JENNI CHASE, CUMULUS/PENSACOLA OM and WXBM PD TIM MURPHY, former WSHE/CHICAGO’s JENNY MILK, and former WFRE/FREDERICK, MD PD BRIAN MO.