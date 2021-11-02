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Eastlan Releases November 2021 Ratings
by Charese Frugé
January 11, 2022 at 9:57 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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EASTLAN RATINGS has released NOVEMBER 2021 books for the following markets: TWIN FALLS-BURLEY, IN; SOUTH BEND, IN; SANTA ROSA, CA; SAN LUIS OBISPO, CA; LAUREL-HATTIESBERG, MS; LA SALLE-PERUE, IL; LAFAYETTE, IN; KALISPELL, MT; JOHNSON CITY-KINGSPORT-BRISTOL, TN; FORT WAYNE, IN; FREDERICKSBERG, VA; ELKHART, IN; DECATUR, IL; CHARLESTON, WV; BILLINGS, MT; and BEND, CENTRAL OREGON, OR. Find the 12+ results posted in our EASTLAN RATINGS section.