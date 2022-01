Michelle Obama Is 58 (Photo: Joseph Sohm / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on MONDAY (1/17) to BETTER NOISE MUSIC COO STEVE KLINE, syndicated host STEVE HARVEY, WESTWOOD ONE's BOB BOSCHE, former KGB/SAN DIEGO’s CINDY PACE, WEST VIRGINIA RADIO GROUP's CHRIS MORAN, radio vet TIM SPENCER, WIN/WIN RADIO’s K.C. HANSEN, veteran talk host STACY TAYLOR, NINE NORTH's RYAN BARNSTEAD, WDMK/DETROIT’s JOHN MASON, and to WCHI/CHIACAGO’s PALMER.

Celebrating Birthdays on TUESDAY (1/18), AUDACY/PORTLAND, OR SVP/Market Mgr. KIM MARTINEZ, BETTER NOISE MUSIC SVP/Promotion JACKIE KAJZER, AUDACY/LOS ANGELES’ YESI ORTIZ, BIG MACHINE/JOHN VARVATOS RECORDS’ ALLISON SMITH, KSJO/SAN JOSE-SAN FRANCISCO GM RHONDA MCCORMACK, SIRIUSXM’s NIKKI STRONG, RADIO DISNEY Imaging Dir. JAY SANCHEZ, KZZP/PHOENIX and KOHT/TUCSON’s SUZETTE, KIOA/DES MOINES PD LEIGH MCNABB, BIG LABEL RECORDS’ DAVID DEAN, WSM-A/NASHVILLE’s DEVON O’DAY, and WEZX/WILKES-BARRE PD MARK HOOVER.

