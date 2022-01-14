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Strategic Solutions Research Presents Nielsen Audio December '21 & Fall Book '21 Ratings Released Today
by Charese Frugé
January 21, 2022 at 5:16 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO DECEMBER '21 ratings results arrive TODAY for JACKSON, MS, as well as FALL '21 RATINGS FOR CHEYENNE, WY, FT. COLLINS-GREELEY, CO, MODESTO, MORRISTOWN, NJ, OXNARD-VENTURA, PALM SPRINGS, SAN LUIS OBISPO, CA, SANTA BARBARA, CA, SANTA MARIA-LOMPOC, CA, SOUTH BEND, IN, and VICTOR VALLEY. Find ratings for subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p(PT).
Coming TUESDAY, 1/25, FALL '21 ratings for APPLETON-OSHKOSH, CORPUS CHRISTI, FAYETTEVILLE (NW ARKANSAS), FAYETTEVILLE, NC, FLINT, GREEN BAY, LANSING-EAST LANSING, READING, PA, RENO, SAGINAW-BAY CITY-MIDLAND, MI, SHREVEPORT, TYLER-LONGVIEW, and YOUNGSTOWN-WARREN.