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Strategic Solutions Research Presents Nielsen Audio Fall Book '21 & Holiday '21 PPM Ratings Released Today
by Charese Frugé
January 26, 2022 at 3:04 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO FALL '21 ratings results arrive TODAY for ANCHORAGE, BINGHAMTON, CHARLESTON, WV, ERIE, EUGENE-SPRINGFIELD, EVANSVILLE, HUNTINGTON-ASHLAND, MACON, MORGANTOWN-CLARKS, FAIRMONT, WV, ROCKFORD, TALLAHASSEE, VALDOSTA, GA, AND WAUSAU-STEVENS POINT, WI, as well as HOLIDAY '21 PPM Ratings forCHARLOTTE-GASTONIA-ROCK HILL, CINCINNATI, CLEVELAND, COLUMBUS, OH, KANSAS CITY, LAS VEGAS, ORLANDO, PITTSBURGH, PA, PORTLAND, OR. SACRAMENTO, SALT LAKE CITY-OGDEN-PROVO, and SAN ANTONIO. Find ratings for subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p(PT).
Coming FRIDAY 1/28, FALL '21 atings for AMARILLO, TX, BRYAN-COLLEGE STATION, TX, CAPE COD, MA, COLUMBUS, GA, FREDERICK, MD, LUBBOCK, ODESSA-MIDLAND, TX, REDDING, CA, SHEBOYGAN, WI, TERRE HAUTE, TRAVERSE CITY-PETOSKEY, MI and WACO, TX, as well as HOLIDAY '21 PPM Ratings for AUSTIN, GREENSBORO-WINSTON SALEM-HIGH POINT, HARTFORD-NEW BRITAIN-MIDDLETOWN, INDIANAPOLIS, JACKSONVILLE, MEMPHIS, MILWAUKEE-RACINE,, NASHVILLE, NORFOLK-VIRGINIA BEACH-NEWPORT NEWS, PROVIDENCE-WARWICK-PAWTUCKET, RALEIGH-DURHAM, and WEST PALM BEACH-BOCA RATON.