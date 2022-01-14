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Strategic Solutions Research Presents Nielsen Audio Fall Book '21 Ratings Released Today
by Charese Frugé
January 28, 2022 at 3:29 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO FALL '21 ratings results arrive TODAY for CEDAR RAPIDS, CHICO, CA, DULUTH-SUPERIOR, FARGO-MOORHEAD, FLORENCE, SC, GRAND FORKS, ND-MN, HARRISONBURG, VA, LAREDO, TX, ST. CLOUD, MN, WATERLOO-CEDAR FALLS, IA, and WINCHESTER, VA. Find ratings for subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p(PT).
Coming TUESDAY, 2/1, FALL '21 ratings for ABILENE, TX, COLUMBIA, MO, EAU CLAIRE, WI, GRAND ISLAND-KEARNEY-HASTINGS, NE, JOPLIN, MO, LA CROSSE, WI, MONROE, LA, PANAMA CITY, FL, PARKERSBURG-MARIETTA, WV-OH, ROCHESTER, MN, and WHEELING.