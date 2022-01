Ellen Degeneres Is 64 (Photo: Kathy Hutchins / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on WEDNESDAY (1/26) to S-CURVE/BMG Head Of Pop Promotion LEE LEIPSNER, HOWARD ROSEN PROMOTION’s HOWARD ROSEN, iHEARTMEDIA/DALLAS' STACIE CLARK, WMHK/COLUMBIA, SC APD MIKE WESTON, W&B BROADCASTING owner RENE BELL, MCVAY NEW MEDIA's DAN HALYBURTON, former KPLX/DALLAS’ HOLLYWOOD HENDERSON, KLAL/LITTLE ROCK APD ED JOHNSON, THE WALL STREET JOURNAL RADIO NETWORKS' KEN MARTIN, KUBL/SALT LAKE CITY PD TRAVIS MOON, WBAM/MONTGOMERY's JOHN NORRIS, ALBANY BROADCASTING/ALBANY OM JON REILLY, former KASH/ANCHORAGE’s BILL STEWART, VALORY MUSIC’s DON GOSSELIN, MEI YOUNG VOICEOVERS Pres. MEI YOUNG, WPOW/MIAMI’s OMAR JANNOUN, former KQRA-KOSP/SPRINGFIELD, MO OM/PD KRISTEN BERGMAN, WDZH/DETROIT's SID JONES, former WNDV/SOUTH BEND PD KAREN RITE, WWWZ-WMGL/CHARLESTON, SC KATHY BROWN, former WHCN/HARTFORD’s DAVID FISCH, NEUHOFF/SPRINGFIELD, IL OM JOSH ROBERTS, and to KILO/COLORADO SPRINGS APD/MD SID BLACK.

Celebrating Birthdays on THURSDAY (1/27), WARNER RECORDS’ PETER STANDISH, LOOSE CANNON President DR. DAVE FERGUSON, syndicated morning host P.K., THE BOOTLEG KEV SHOW’s BOOTLEG KEV, former KBKS-KPWK/SEATTLE PD JUSTIN RILEY, former iHEARTMEDIA/JACKSON, MS OM TODD BERRY, IN2UNE MUSIC SVP/Promotion-Rock DAVE LOMBARDI, WPDH/POUGHKEEPSIE, NY PD STEVEN SHIMER, WMSI/JACKSON, MS PD RICK ADAMS, WHYI/MIAMI's AL CHIO, KYLD/SAN FRANCISCO’s JOSE MELENDEZ, former WKLB/BOSTON APD/MD GINNY ROGERS, WKLQ/GRAND RAPIDS PD MICHAEL GREY, former RCA’s BARRY GRIFFIN, RADIO ONE/WASHINGTON D.C. Prod. Dir. LUIS HERNANDEZ, WYTE/WAUSAU-STEVENS POINT PD JOHN HARRY, WIRK/WEST PALM BEACH’s TIM LEARY, former WWKL/HARRISBURG’s RYAN “DJ PUFF” DOWNES, WRTB/ROCKFORD MD JOSEPH PITT, WMMR/PHILADELPHIA MD and WMGK-WMMR Digital PD SARA PARKER, former iHEARTMEDIA/SARASOTA SVPP EDDIE RUPP, and WRXK/FT. MYERS’ MARIJA PUIDAK.

« see more Net News