Harry Styles Is 28 (Photo: Cubankite / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on TUESDAY (2/1) to ALL ACCESS Top 40/Rhythm Editor PETE JONES, AIM & AMPLIFY Founder/President JEFF SODIKOFF, KSFO/SAN FRANCISCO PD KEN BERRY, MIAMI ONE’s FRANK WALSH, retired CUMULUS/SAN FRANCISCO VP/Market Mgr. DOUG HARVILL, KATY/RIVERSIDE PD RICK SHAW, BRUCE MILES CREATIVE SERVICES Pres./GM BRUCE MILES, TOM KENT RADIO NETWORKS' BETH ANN MCBRIDE, TOTAL TRAFFIC’s JEFF RADEMAKER, KRZN/BILLINGS, MT's RYAN CLARK, WCKW/NEW ORLEANS Prod. Dir. JEFF PARRISH, WYVN/GRAND RAPIDS PD PHIL THOMAS, SIRIUSXM’s ROSS ZAPIN, WYHT/MANSFIELD, OH OM/PD ERIC HANSEN, WJRL/DOTHAN PD BJ KELLI, WSTW/WILMINGTON MD AARON PRICE, former WKSE/BUFFALO MD GREG CYPIN, CUMULUS/LAFAYETTE, LA VP/Market Mgr. SCOTT CHIASSON, KTHR/WICHITA APD/MD JACOB BOWLING, and to UNIVERSAL MUSIC GROUP’s ALEX GERVASI.

Celebrating Birthdays on WEDNESDAY (2/2), AUDACY/CHICAGO VP/Programming TODD CAVANAH, RADIO ONE/INDIANAPOLIS OM KAREN VAUGHN, KHTP/SEATTLE PD ERIC POWERS, WCLK/ATLANTA PD DAVID LINTON, WPBX/KNOXVILLE's ALLEN RANTZ, WZEB/OCEAN CITY-SALISBURY’s DEE-LITE, WNOE/NEW ORLEANS PD CASEY CARTER, LABEL X's JILL MEYER-FARNEY, MLIVE.COM’s ERIC O’BRIEN, WZKX/GULFPORT OM BRYAN RHODES, retired KKBQ/HOUSTON's CACTUS JACK TALLEY, SIRIUSXM’s DAVID GORAB, CALIFORNIA AIRCHECK’s GEORGE JUNAK, WHUD/HUDSON VALLEY’s SUSAN BROWNING, CAPITOL RECORDS-NASHVILLE's MIKE KRINIK, TOTAL TRAFFIC NETWORK/CHARLOTTE OM LINDA SILVER, WCBS/NEW YORK and XM-SIRIUS' JOE CAUSI, KGIR and KGKS/CAPE GIRARDEAU, MO PD RACHEL COOK, retired SUMMITMEDIA VP/Engineering DENNIS SLOATMAN, INTEGR8 RESEARCH Pres. MATT BAILEY, and WMIA/MIAMI’s MACK.

« see more Net News