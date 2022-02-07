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Happy Birthday
February 7, 2022 at 3:24 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on TUESDAY (2/8) to AUDACY/Hot AC Format Captain, WODS-WWBX/BOSTON PD and AUDACY/HARTFORD OM STEVE SALHANY, WBUF/BUFFALO Brand Mgr. NIK RIVERS, SAGA Dir./Group Programming SCOTT CHASE, WKSE/BUFFALO OM/PD SUE O’NEIL, BROADCAST ARCHITECTURE’s KIM SPENCER, WDAF/KANSAS CITY's LAURIE ARBORE, METRO/SAN DIEGO’s ROBIN BANKS, former KZZP/PHOENIX’s KADEN, RADIO ARCHITECTS’ GARY BRUCE, SIRIUSXM’s JOEL HAAS, industry vet JEFF HACKETT, former WSNE-WWBB/PROVIDENCE, RI PD STEVE PECK, CAHN MEDIA’s ANDY CAHN, KCRX/ASTORIA's BOB CASTLE, WZBA/BALTIMORE’s SCOTT FITZGERALD, AURN’s LENORE WILLIAMS, JAM CREATIVE's TOM PARMA, WINK/FT. MYERS’ LOGAN, WIOQ/PHILADELPHIA’s RACHEL VIGGIANO, and to WBWL/BOSTON APD AMANDA JO PARKER.
Celebrating Birthdays on WEDNESDAY (2/9), ALL ACCESS Dir./Business Development MARK CAPUANO, former WKSM/FT. WALTON BEACH's MISTI DOUGLAS, former KBRQ/SAN FRANCISCO’s CHUY GOMEZ, CONCORD’s HOWARD FRANK, RADIO ONE/WASHINGTON D.C.’s LUIS HERNANDEZ, KOBQ/ALBUQUERQUE’s REBECCA HASTINGS, former CUMULUS VP/Urban and WNBM/NEW YORK PD KEN JOHNSON, NRG/OMAHA Market Mgr. MARK SCHECTERLE, WFSH/ATLANTA’s PARKS STAMPER, former KVMA/PHOENIX PD RON “GERONIMO” PRICE, HOMELESS RECORDS' DEREK BENNETT, SIRIUSXM’s VIC CLEMONS, EDGEMARKETING Pres. JOHN JENKINS, PREMIERE NETWORKS’ ED POWERS, KUBT/HONOLULU’s HAWAIIAN RYAN, former WKXJ/CHATTANOOGA PD SASSY, WASH/WASHINGTON D.C.’s SABRINA CONTE, KKBQ/HOUSTON APD/MD CAITLIN “CJ” JOHNSON, former WCKT/FT. MYERS PD MIKE TYLER, WFLC/MIAMI's KIMMY B., NIELSEN RADIO VP/Music STEPHANIE FRIEDMAN, WESTWOOD ONE’s JAY COFFEY, SAGA/CHAMPAIGN-URBANA Market VP/GM KAREN COCHRANE, and KRXQ/SACRAMENTO’s CARLOTA.