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Source Hall Of Fame Awards Set For August 23rd In Nashville; 7 New Inductees Named
by Shawn Reed
February 3, 2022 at 7:10 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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The SOURCE HALL OF FAME AWARDS will return to an in-person event on AUGUST 23rd at the MUSICIANS HALL OF FAME AND MUSEUM in NASHVILLE. The event, honoring women in the NASHVILLE entertainment industry, was held virtually in 2021 as a result of the pandemic.
This year’s inductees (and their past and current employers) are:
MARGIE HUNT: WAYLON JENNINGS/JESSI COLTER, AWMG ENTERTAINMENT, CBS RECORDS, SONY MUSIC, HUNT MUSIC SERVICES
ALEENE JACKSON: MONUMENT RECORDS, SHOWBUD GUITARS, COUNTRY MUSIC HALL OF FAME & MUSEUM, CONWAY TWITTY ENTERPRISES, TREE INTERNATIONAL, COWBOY JACK CLEMENT PRODUCTIONS
SUZANNE LEE: ASCAP
DOTTIE OELHFAEN: ERV WOOLSEY COMPANY
NORMA JEAN OWEN: CBS RECORDS, COLUMBIA RECORDS, CAPITOL RECORDS, THE ENETERTAINMENT GROUP
BETTY SANDERS: THE PRIDE MUSIC GROUP, BLAKE MEVIS, THE HYLAND COMPANY, CHUCK FLOOD & ASSOCIATES/FLOOD, BUMSTEAD, McCREADY & McCARTY, INC.
IMA WITHERS: CHIPS MOMAN & DON CREWS AMERICAN RECORDING STUDIOS, WARNER BROTHERS, RCA RECORDS, MERIT MUSIC, BMI