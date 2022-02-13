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Happy Birthday
February 13, 2022 at 1:25 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on MONDAY, VALENTINE’s DAY (2/14) to ALL ACCESS SVP/Strategy, Music Formats, Alternative Editor SHAWN ALEXANDER, REPUBLIC RECORDS EVP/Promotion GARY SPANGLER, CRUSH MANAGEMENT GM/Rock Music GARRETT CAPONE, SHAWN PARR'S ACROSS THE COUNTRY’s SHAWN PARR, BACKTRAX USA’s KATHY GILBERT, veteran record exec JERRY GREENBERG, ATLANTIC RECORDS’ MARK FRITZGES, PREMIERE NETWORK’s MARTIN MELIUS, JACK HAYES & ASSOCIATES’ JACK HAYES, KPLX/DALLAS Chief Engineer KEN MENDEZ, DONNA HALPER & ASSOCIATES' DONNA HALPER, WZPL/INDIANAPOLIS MD TAYLOR SCOTT, AUDACY/MADISON Station Mgr./Dir. Of Sales ANDREA HANSEN, and to underscore works’ CHARLY SALVATORE.
Celebrating Birthdays on TUESDAY (2/15), PREMIERE NETWORKS syndicated host DELILAH, REPUBLIC VP/A&R KRISTINA GROSSMANN, PREMIERE NETWORKS' LYNN GAY, SPLICE CREATIVE PRODUCTIONS’ JOHN GRAY, WWWW/ANN ARBOR, MI MD TOM BAKER, WORLDJAM RECORDS’ ROY BELFRY, VIRTUAL NEWS CENTER CEO JOEL DEARING, KARN/LITTLE ROCK PD DAVE ELSWICK, KBOB/QUAD CITIES, IA OM MIKE FERRIS, RAIN Exec. VP/GM KURT HANSON, WGMG/ATHENS' KRIS HARRIS, AMPLIFY MUSIC’s BEBOP HOBEL, KDUK/EUGENE's ROBB HOLLOWAY, WSB/ATLANTA's KELLY MCCOY, SIRIUSXM’s GARY SCHOENWETTER, former CAPITOL-NASHVILLE’s BRENT JONES, THE AQUARIUS 7 BROADCASTING NETWORK Dir./Ops CAP'N CHRIS HILL, KUUU/SALT LAKE CITY PD DJ EROCKALYPZE, former KSOF/FRESNO and KJSN/MODESTO’s DAVE THOMSON, RADIO ONE/CLEVELAND OM YONNI “RUDE” O’DONOGHUE, KHTI/RIVERSIDE MD SABRINA RUIZ, and COX MEDIA/SAN ANTONIO VP/Market Mgr. DAVID ABEL.