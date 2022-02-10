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Barrett Sports Media's Top 20 2021 Local Sports Afternoon Shows Led By WBZ-F (98.5 The Sports Hub)/Boston's Felger & Mazz, WBNS (97.1 The Fan)/Columbus' Common Man & TBone
by Perry Michael Simon
February 10, 2022 at 5:53 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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BARRETT SPORTS MEDIA's annual rankings of sports radio shows, stations, PDs, and podcasts continue with the announcement of the top 20 local sports afternoon shows for both major market and mid-market stations for 2021, with BEASLEY Sports WBZ-F (98.5 THE SPORTS HUB)/BOSTON's MICHAEL FELGER and TONY MASSAROTTI returning to the top of the major market list after a year in second place, while the mid-market list was topped by TEGNA Sports WBNS-F (97.1 THE FAN)/COLUMBUS' "COMMON MAN & T-BONE," (MIKE RICORDATI and JONATHAN SMITH).
The Major Market Top 20:
1. "FELGER & MAZZ," MICHAEL FELGER and TONY MASSAROTTI, BEASLEY Sports WBZ-F (98.5 THE SPORTS HUB)/BOSTON
2. "THE MICHAEL KAY SHOW," MICHAEL KAY, DON LA GRECA, and PETER ROSENBERG, ESPN Sports WEPN-F (ESPN NEW YORK 98.7FM)/NEW YORK
3. "CARTON & ROBERTS," CRAIG CARTON and EVAN ROBERTS, AUDACY Sports WFAN-A-F/NEW YORK
4. MIKE VALENTI and RICO BEARD, ENTERCOM Sports WXYT-F (97.1 THE TICKET)/DETROIT
5. DANNY PARKINS and MATT SPIEGEL, AUDACY Sports WSCR-A (670 THE SCORE)/CHICAGO
6. JON MARKS and IKE REESE, AUDACY Sports WIP/PHILADELPHIA
"THE HARDLINE," BOB STURM and CORBY DAVIDSON, CUMULUS Sports KTCK-A-F (THE TICKET)/DALLAS
8. "TOLBERT, KREUGER & BROOKS," TOM TOLBERT, LARRY KREUGER, and ROD BROOKS, CUMULUS Sports KNBR-A-F/SAN FRANCISCO
9. "WADDLE & SILVY," TOM WADDLE and MARC SILVERMAN, GOOD KARMA BRANDS Sports WMVP-A (ESPN 1000)/CHICAGO
10. MIKE MISSANELLI, BEASLEY Sports WPEN (97.5 THE FANATIC)/PHILADELPHIA
11. "PETROS & MONEY," PETROS PAPADAKIS and MATT "MONEY" SMITH, iHEARTMEDIA/LOS ANGELES DODGERS Sports KLAC-A (AM570 LA SPORTS)/LOS ANGELES
12. "DUKES & BELL," CARL DUKES and MIKE BELL, ENTERCOM Sports WZGC (92.9 THE GAME)/ATLANTA
13. "GBAG NATION," GAVIN DAWSON, JEFF CAVANAUGH, LUCIOUS ALEXANDER, and MIKE BACSIK, AUDACY Sports KRLD-F (105.3 THE FAN)/DALLAS
14. DAN BARREIRO, iHEARTMEDIA Sports KFXN-F (KFAN 100.3)/MINNEAPOLIS
15. "GRANT & DANNY," GRANT PAULSEN and DANNY ROUHIER, AUDACY Sports WJFK (106.7 THE FAN)/WASHINGTON
16. "BURNS & GAMBO," DAVE BURNS and JOHN GAMBADORO, BONNEVILLE Sports KMVP (98.7 ARIZONA'S SPORTS STATION)/PHOENIX
17. "DAMON & RATTO," DAMON BRUCE and RAY RATTO, AUDACY Sports KGMZ (95.7 THE GAME)/SAN FRANCISCO
18. "THE DRIVE WITH DMAC & POLUMBUS," DARREN MCKEE and TYLER POLUMBUS, BONNEVILLE Sports KKFN (104.3 THE FAN)/DENVER
19. "SEDANO & KAP," JORGE SEDANO and SCOTT KAPLAN, GOOD KARMA BRANDS Sports KSPN-A (710 ESPN)/LOS ANGELES
20. " MERLONI AND FAURIA," LOU MERLONI and CHRISTIAN FAURIA, AUDACY Sports WEEI-F/BOSTON
The Mid-Market Top 20:
1. "COMMON MAN & T-BONE," MIKE RICORDATI and JONATHAN SMITH, TEGNA Sports WBNS-F (97.1 THE FAN)/COLUMBUS
2. GARY PARRISH, AUDACY Sports WMFS-A-F (92.9 ESPN)/MEMPHIS
3. "PONI AND MUELLER," ANDREW FILLIPPONI and CHRIS MUELLER, AUDACY Sports KDKA-F (93.7 THE FAN)/PITTSBURGH
4. "THE FAST LANE," ANTHONY STALTER, JAMIE RIVERS, and BRAD THOMPSON, HUBBARD Sports WXOS (101 ESPN)/ST. LOUIS
5. "BULL & FOX," ADAM GERSTENHABER and DUSTIN FOX, AUDACY Sports WKRK (92.3 THE FAN)/CLEVELAND
6. MARK MADDEN, iHEARTMEDIA Alternative WXDX (105.9 THE X)/PITTSBURGH
7. "SCHOPP & THE BULLDOG," MIKE SCHOPP and CHRIS "BULLDOG" PARKER, AUDACY Sports WGR-A/BUFFALO
8. JIM TRABER, CUMULUS Sports WWLS (THE SPORTS ANIMAL)/OKLAHOMA CITY
9. MO EGGER, IHEARTMEDIA Sports WCKY-A (ESPN 1530)/CINCINNATI
10. "THE PROGRAM WITH SOREN PETRO," SOREN PETRO, UNION Sports WHB-A/KANSAS CITY
11. "THE DRIVE WITH CARRINGTON HARRISON," AUDACY Sports KCSP-A (610 SPORTS RADIO)/KANSAS CITY
12. "THE NEXT LEVEL", EMMETT GOLDEN and JEROD CHERRY, GOOD KARMA BRANDS Sports WKNR-A (850 ESPN CLEVELAND)/CLEVELAND
13. "3HL," BRENT DOUGHERTY, DAWN DAVENPORT, and RON SLAY, CUMULUS Sports WGFX (104.5 THE ZONE)/NASHVILLE
14. "THE CLUBHOUSE WITH KYLE BAILEY," KYLE BAILEY, AUDACY Sports WFNZ-A-W273DA/CHARLOTTE
15. "JSTILLMAN & CO.," JARED STILLMAN and CAROLINE FENTON, THE CROMWELL GROUP Sports WPRT (ESPN 102.5 THE GAME)/NASHVILLE
16. "ISAAC & BIG SUKE," ISAAC ROPP and JASON SCUKANEC, AUDACY Sports KFXX-A (1080 THE FAN)/PORTLAND
17. "THE RIDE WITH JMV," JOHN MICHAEL VINCENT, EMMIS Sports WIBC-HD2-W298BB (1070/107.5 THE FAN)/INDIANAPOLIS
18. "THE OG WITH JOE OVIES & JOE GIGLIO, CAPITOL BROADCASTING Sports WCMC (99.9 THE FAN)/RALEIGH-DURHAM
19. "THE RAMIE SHOW," RAMIE MAKHLOUF, AUDACY Sports WSSP-A (1250AM THE FAN)/MILWAUKEE
20. "AFTER FURTHER REVIEW WITH MATT MOSCONA," GUARANTY BROADCASTING Sports WNXX (104.5 ESPN)/BATON ROUGE