BARRETT SPORTS MEDIA's annual rankings of sports radio shows, stations, PDs, and podcasts continue with the announcement of the top 20 local sports Program Directors for both major market and mid-market stations for 2021. BEASLEY Sports WBZ-F (98.5 THE SPORTS HUB)/BOSTON continued its dominance of the major market charts with PD RICK RADZIK besting last year's winner, AUDACY Sports WFAN-A-F/NEW YORK PD SPIKE ESKIN. The mid-market list was topped by AUDACY Sports WKRK (92.3 THE FAN)/CLEVELAND's ANDY ROTH.

The Major Market Top 20:

1. RICK RADZIK, BEASLEY Sports WBZ-F (98.5 THE SPORTS HUB)/BOSTON

2. SPIKE ESKIN, AUDACY Sports WFAN-A-F/NEW YORK

3. MITCH ROSEN, ENTERCOM Sports WSCR-A (670 THE SCORE)/CHICAGO

4. JIMMY POWERS, ENTERCOM Sports WXYT-F (97.1 THE TICKET)/DETROIT

5. JEFF CATLIN, CUMULUS Sports KTCK-A-F (THE TICKET)/DALLAS

6. CHAD ABBOTT, iHEARTMEDIA Sports KFXN-F (KFAN 100.3)/MINNEAPOLIS

7. CHRIS KINARD, AUDACY Sports WJFK (106.7 THE FAN)/WASHINGTON

8. RYAN HURLEY, ESPN Sports WEPN-F (ESPN NEW YORK 98.7FM)/NEW YORK

9. GAVIN SPITTLE, AUDACY Sports KRLD-F (105.3 THE FAN)/DALLAS

10. ARMEN WILLIAMS, AUDACY Sports KILT-A (SPORTS RADIO 610)/HOUSTON

11. KEVIN GRAHAM, CUMULUS Sports KNBR-A-F/SAN FRANCISCO

12. MATT NAHIGIAN, AUDACY Sports KGMZ-A-F (95.7 THE GAME)/SAN FRANCISCO

13. ROD LAKIN, AUDACY Sports WIP/PHILADELPHIA

14. RAJ SHARAN, BONNEVILLE Sports KKFN (104.3 THE FAN)/DENVER

15. JOHN MAMOLA, iHEARTMEDIA Sports WDAE-A-W237CW/TAMPA

16. AMANDA BROWN, ESPN Sports KSPN-A (ESPN LA 710AM)/LOS ANGELES

17. CHUCK D'AMICO, BEASLEY Sports WPEN (97.5 THE FANATIC)/PHILADELPHIA

18. DAVE TEPPER, KSE Sports KKSE-A-F (ALTITUDE SPORTS 92.5)/DENVER

19. BRIAN LONG, iHEARTMEDIA Sports KLSD-A (XTRA 1360)/SAN DIEGO

20. LEN WEINER, AUDACY Sports WQAM-A and WAXY-A (790 THE TICKET)/MIAMI

The Mid-Market Top 20:

1. ANDY ROTH, AUDACY Sports WKRK (92.3 THE FAN)/CLEVELAND

2. BRAD CARSON, AUDACY Sports WMFS-A-F (ESPN 92.9)/MEMPHIS

3. RYAN HANEY, CUMULUS Sports WJOX-F (JOX 94.5)/BIRMINGHAM

4. CHAD BOEGER, UNION Sports WHB-A/KANSAS CITY

5. MATT FISHMAN, GOOD KARMA BRANDS Sports WKNR-A (850 ESPN CLEVELAND)/CLEVELAND

6. TERRY FOXX, formerly at AUDACY Sports WFNZ-A-W273DA/CHARLOTTE

7. ALLAN DAVIS, ENTERCOM Sports WGR-A/BUFFALO

8. CHRIS BAKER, CUMULUS Sports WWLS (THE SPORTS ANIMAL)/OKLAHOMA CITY

9. TOMMY MATTERN, HUBBARD Sports WXOS (101 ESPN)/ST. LOUIS

10. TIM SCOTT, iHEARTMEDIA Sports WRNW (97.3 THE GAME)/MILWAUKEE

11. CHUCK SAPIENZA, AUDACY Sports WJZ-F (105.7 THE FAN)/BALTIMORE

12. MITCH ROSEN, AUDACY Sports WSSP-A (1250 THE FAN)/MILWAUKEE

13. MIKE RICORDATI, TEGNA Sports WBNS-F (97.1 THE FAN)/COLUMBUS

14. JEFF AUSTIN, AUDACY Sports KFXX-A (1080 THE FAN)/PORTLAND

15. STEVEN SPECTOR, AUDACY Sports KCSP-A (610 SPORTS RADIO)/KANSAS CITY

16. PAUL MASON, CUMULUS Sports WGFX (104.5 THE ZONE)/NASHVILLE

17. RYAN PORTH, THE CROMWELL GROUP Sports WPRT (ESPN 102.5 THE GAME)/NASHVILLE

18. ANDY SWEENEY, UNION Sports WHBE-A-F (ESPN LOUISVILLE)/LOUISVILLE

19. JEFF JERNIGAN, CUMULUS Sports WNML-A-F/KNOXVILLE

20. DANNY FREISINGER, AUDACY Sports KIFM-A (ESPN RADIO 1320)/SACRAMENTO

