The Weeknd Is 32 (Photo: lev radin / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on WEDNESDAY (2/16) to COLUMBIA NASHVILLE’s LAUREN LONGBINE, SIRIUSXM's STEVE LEEDS, WMMQ/LANSING’s BRENT ALBERTS, KDKA/PITTSBURGH PD JIM GRACI, WOKA/DOUGLAS, GA's MICHAEL HOLLAND, KNSX/ST. LOUIS Chief Engineer WES KEENE, WCPV/BURLINGTON, VT PD TJ MICHAELS, KVYB/OXNARD-VENTURA's STEVE PEREZ, WTRC/SOUTH BEND PD/News Dir. JON ZIMNEY, former WGNA/ALBANY OM/PD BUZZ BRINDLE, LOTUS/LAS VEGAS OM and KOMP/LAS VEGAS PD JOHN GRIFFIN, WRBQ/TAMPA's PAULA STREET, STREAMSOUND RECORDS' MIKE WILSON, iHEARTRADIO/ANCHORAGE’s DAN THOMAS, KWOF/DENVER MD GREG PETERS, BIG LOUD VP/Promotion ALI MATKOSKY, and to KWFF/PORTLAND’s KRISTEN FLOWERS.

Celebrating Birthdays on THURSDAY (2/17), WWDC/WASHINGTON D.C.'s ELLIOT SEGAL, TINO COCHINO RADIO’s TINO COCHINO, WMXD/DETROIT PD CHERON SANDERS, KQMV/SEATTLE’s JULIAN ON THE RADIO, I.D. WWFS/NEW YORK's ROBIN MARSHALL, WBPC/PANAMA CITY OM DAVID NOLIN, former GROOVE ADDICTS' ALANA SHAPIRO, HALL VP/Programming and WCTK/PROVIDENCE PD BOB WALKER, KCHQ/REXBURG, ID 's RANDY WEST, WFLM/FT. PIERCE-STUART's PATRICE WRIGHT, FOX NEWS RADIO's JESSICA ROSENTHAL, WXLK/ROANOKE MD BOB PATRICK, former WNNX/ATLANTA APD JESSE KAGE, WARNER RECORDS’ CARLOS OGANDO, WESTWOOD ONE’s DELANNE LANG, former KKGO/LOS ANGELES’ AMIE MANGOLA-SOLER, former WLXC/COLUMBIA, SC PD ROBYN SIMONE, KDVV-KWIC/TOPEKA PD RANDY RALEY, KRMX/WACO PD MIKE CROW, and WYRD/GREENVILLE, SC’s CHARLIE JAMES.

« see more Net News