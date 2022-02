Set For Dodger Stadium

LATIN artists CAIFANES, CAFE TACVBA, JUANES, ENANITOS VERDES, HOMBRES G, JULIETA VENEGAS, ZOE MOLOTOV, EL TRI, MAGO DE OZ, PANTEON ROCOCO, FOBIA, XIMENA SARINANA, EL GRAN SILENCIO, INSPECTOR, MOENIA, ELEFANTE, KINKY, TIJUANA NO! and ARATH HERCA, among many others, will perform on the ROCKERO stage, along with artists on the LAS CLASICAS and TE GUSTA EL POP! stages, when the BESAME MUCHO MUSIC FESTIVAL takes over DODGER STADIUM on DECEMBER 3rd, 2022.

Among those appearing on LAS CLASICAS stage will be LOS TIGRES DEL NORTE, LOS ANGELES AZULES, BANDA EL RODODO DE CRUZ LIZARRAGA, RAMON AYALA Y SUS BRAVOS DEL NORTE, BRONCO, BANDA MACHOS, GRUPO KUAL?, MI BANDA EL MEXCANO DE HERMAN KOMAN, LOS RIELEROS DEL NORTE, SONORA SANTANERA, GRUPO SONADOR, LOS SOCIOS DE RITMO, LOS ANGELES NEGROS, JEANETTE, LAS YAGUARU DE ANGEL VENEGAS, LOS LLARAS, ALBERT PEDRAZA, SONORA DINAMITA, AARON Y SU GRUPO ILUSION, LOS ANGELES DE CHARLY, LOS FREDDY'S, LOS ASKIS, LOS CADETES DE LINARES and LOS YONICS.

Performing on the TE GUSTA EL POP! STAGE will be SIN BANDERA, OV7, NEK, FEY, KABAH, CALO with special guests LA OREJA DE VAN GOGH, KUMBIA KINGS, ALEKS SYNTEK, ELVIS CRESPO, SENTIDOS OPUESTOS and ORO SOLIDO.

Presale starts this FRIDAY, FEBRUARY 18th at 10a (PT) at besamemuchofestival.com. Following the presale, any remaining tickets still available will go on sale to the general public beginning FRIDAY, FEBRUARY 18th at 2p (PT).

