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Happy Birthday
February 17, 2022 at 8:54 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes FRIDAY (2/18) to RCA SVP/Promotion LORI GIAMELA, KYGO/DENVER PD BRIAN MICHEL, AUDACY/BOSTON SVP/Digital Audio Content TIM CLARKE, CONNOISSEUR MEDIA Dir. Operations PATRICK SHEA, life coach DIANA LAIRD, former WCYK/CHARLOTTESVILLE PD LISA ALLEN, WUBE/CINCINNATI's JESSE TACK, WLHK/INDIANAPOLIS APD/mornings JOEY TACK, WALR-WSB-WSRV/ATLANTA APD CHRIS CENTORE, WGRR/CINCINNATI PD KEITH MITCHELL, WODZ/UTICA PD NICK CAPLAN, FORSTER BROTHERS ENTERTAINMENT's EVAN FORSTER, WFLZ-WFLA-A/TAMPA Chief Engineer JOHN MCMARTIN, RAMPANT LION PRODUCTIONS' RUSTY PICKETT, DOUBLE O RADIO Reg. Dir./Prog-Contemporary Formats MICHAEL TODD, iHEARTMEDIA/HUNTSVILLE SVPP ERICH WEST, BORNAGAINRADIO.COM's VYTAS SAFRONCIKAS, KBBY/OXNARD-VENTURA PD BILL MICHAELS, former WSTR/ATLANTA APD MIKE MARINO, KFLY/EUGENE PD PAT GARRETT, WMAL/WASHINGTON D.C.’s MARY WALTER, and to WTCB-WOMG/COLUMBIA, SC PD STEVE MCKAY.
Doing the Birthday boogie on SATURDAY (2/19), SOUNDCLOUD Global Head of Music and Artist Relations LISA ELLIS, FLYING PENGUIN PRODUCTIONS' NATE LUNDY, iHEARTMEDIA/HARTFORD And NEW HAVEN SVPP JOEY BROOKS, former KHAY/VENTURA PD CHARLYE PARKER, CUMULUS/SYRACUSE OM TOM MITCHELL, CUMULUS/FAYETTEVILLE VP/Market Mgr. CHERYL SALOMONE, PRESS RESET ENTERTAINMENT's SHANTI DAS, KKXK/MONTROSE, CO JIM KAPP, WHTZ/NEW YORK Chief Engineer GEORGE MARSHALL, WXST/CHARLESTON, SC PD MICHAEL TEE, WBZ/BOSTON's ED WALSH, INTERPREP's STEVE HOLSTEIN, SPORTS USA RADIO NETWORK Pres. LARRY KAHN, WMIL/MILWAUKEE Marketing Dir. BRAD WALLACE, BULLSEYE MARKETING's JOE REDMOND, KOZZ/RENO's MAX VOLUME, KXLT/BOISE Brand Mgr. MICHELLE HEART, COX MEDIA/ATLANTA GSM MARK TURCOTTE, MONUMENT Dir./Reg. Promotion KATELYN LESTER, CUMULUS/TOLEDO VP/Market Mgr. DANA DIMODICA, and BBR’s JENNIFER COEN.
Celebrating Birthdays on SUNDAY (2/20), BIG MACHINE LABEL GROUP’s KAYLAN MOODY, WTMX/CHICAGO’s KOZMAN, SPIN DOCTORS NASHVILLE’s AL BROCK, KAIM/HONOLULU PD CORRY REYNOLDS, SIRIUSXM’s TIM FARLEY, WNKI/YARD/ELMIRA, NY PD SCOTT FREE, TOWNSQUARE MEDIA/LUBBOCK GM DALE HARRIS, RENEGADE SYNDICATION’S MARK FELSOT, KKPT/LITTLE ROCK MD JEFF ALLEN, KHFI/AUSTIN’s ANNE HUDSON, BRISTOL BROADCASTING/BRISTOL OM JASON REED, WBSX/WILKES-BARRE/SCRANTON PD MIKE DUFFY, and WNCS/BURLINGTON PD JOHN MULLETT.
Happy Birthday wishes on MONDAY (2/21), to industry legend DAVID GEFFEN, promotion vet BRUCE REINER, KHGE/FRESNO and KOSO/MODESTO PD AMANDA MCGRAW, former KOIT/SAN FRANCISCO PD BILL CONWAY, BEASLEY MEDIA VP/Digital Content ERIKA BEASLEY, AMERICAN GENERAL MEDIA/SAN LUIS OBISPO VP/GM KATHY SIGNORELLI, BEEDUBCREATIVE’s BRIAN WALLACE, WDEZ/Wausau Brand Mgr. JOHN RICHARDS, former WMLL/MANCHESTER, NH PD ALEX JAMES, former WKCI/NEW HAVEN PD CHAZ KELLY, KFI/LOS ANGELES News Dir. CHRIS LITTLE, KRLD/DALLAS News Dir. TODD JEFFRIES, former iHEARTMEDIA/SAN FRANCISCO Digital PD KELSIE LOOS, KNIX/PHOENIX TIM HATTRICK, CUMULUS/TOPEKA VP/Market Mgr. NIC MERENDA, KZIA/CEDAR RAPIDS PD/MD JENNY VALLIERE, KRSH/SANTA ROSA OM/PD/MD ANDRE DE CHANNES, and to ATLANTIC RECORDS’ DAMON LOTT.