ALL ACCESS Happy Birthday wishes on THURSDAY (2/24) to ALL ACCESS' MIKE PAULSEN, CAPITOL RECORDS SVP/Rhythm Promotion DIXIE TIPTON, former SUMMITMEDIA/KNOXVILLE OM KEVIN “GRAVY” CANUP, KCBS-A/SAN FRANCISCO’s JOHN EVANS, BONNEVILLE/SAN FRANCISCO Dir./Sales STEVE DINARDO, consultant AL FIALA, former GEFFEN’s DARA KRAVITZ, WESTWOOD ONE's JIM MCCLURE, WXLK-WSLQ/ROANOKE PD KEVIN SCOTT, RCA's BRIAN HARRIS, KQKS/DENVER’s TONY V., former BUCKLEY RADIO's STEVEN BUCKLEY, WSTW/WILMINGTON, DE’s JOE ALAN, WLS-A/CHICAGO’s RAY STEVENS, former KVRQ/SEATTLE APD KIM MONROE, and to former WSIX/NASHVILLE’s ASHLEY MASCROFT.

Celebrating Birthdays on FRIDAY (2/25), AUDACY/BOSTON VP/GM and Market Mgr. MARK HANNON, iHEARTMEDIA/TAMPA Market Pres. CHRIS SOECHTIG, ARISTA RECORDS Southeast Promotion Mgr. JONATHAN JACOBS, QUARTERBACK RECORDS' TONY BENKEN, ONE PUTT/FRESNO Dir./Programming JASON SQUIRES, KHIP/MONTEREY PD KENNY ALLEN, consultant JEFF SANDERS, iHEARTMEDIA/CENTRAL CALIFORNIA/NEVADA Regional SVP/Programming TONY MATTEO, WJZ-A/BALTIMORE APD STEVE BARRETT, PIERCE AUDIO PRODUCTIONS’ GARY PIERCE, GT ENTERTAINMENT Pres. GARY TRIOZZI, DEFRANCESCO MEDIA’s GERRY DEFRANCESCO, former KSLX/PHOENIX’s EVAN O., MACDONALD BROADCASTING/SAGINAW Op. Dir. and WKCQ/SAGINAW PD BRIAN HATFIELD, ACC CONSULTING & MARKETING INTERNATIONAL Pres. TOM WATSON, and WCNR/CHARLOTTESVILLE PD BRAD SAVAGE.

