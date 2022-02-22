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NAB Names 2022 Crystal Awards Finalists
February 22, 2022 at 8:31 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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The NATIONAL ASSOCIATION OF BROADCASTERS has unveiled the list of finalists for the 2022 CRYSTAL RADIO AWARDS. The winners will be announced at the NAB SHOW in LAS VEGAS on APRIL 26th.
The finalists:
URBAN ONE Hip Hop KBFB (97.9 THE BEAT)/DALLAS
HUBBARD Country KBHP (KB101)/BEMIDJI, MN
HUBBARD Country KBLB (B93.3)/BAXTER, MN
TAYLOR COMMUNICATIONS Variety KCLY/CLAY CENTER, KS
iHEARTMEDIA Top 40 KDWB/MINNEAPOLIS
HUBBARD Country KIKV (KIK-FM 100.7)/ST. CLOUD, MN
BONNEVILLE News-Talk KIRO-F/SEATTLE
iHEARTMEDIA Classic Hits KJR-F (95.7 THE JET)/SEATTLE
BONNEVILLE Sports KMVP (98.7 FM ARIZONA'S SPORTS STATION)/PHOENIX
BRYAN BROADCASTING CORP. Top 40 KNDE (CANDY 95.1)/COLLEGE STATION, TX
BONNEVILLE AC KOSI/DENVER
iHEARTMEDIA Hot AC KPEK (100.3 THE PEAK)/ALBUQUERQUE
COX MEDIA GROUP News-Talk KRMG-A-F/TULSA
HUBBARD AC KRWM (WARM 106.9)/SEATTLE
BONNEVILLE AS KSFI/SALT LAKE CITY
iHEARTMEDIA AC KSNE (SUNNY 106.5)/LAS VEGAS
BONNEVILLE News-Talk KTAR-F/PHOENIX
HUBBARD Talk KTMY (MYTALK 107.1)/MINNEAPOLIS-ST. PAUL
HUBBARD Active Rock KUPD/PHOENIX
iHEARTMEDIA Country KXKT (KAT 103.7)/OMAHA
BONNEVILLE Country KYGO/DENVER
AUDACY News KYW-A-WPHI/PHILADELPHIA
INLAND NORTHWEST BROADCASTING Top 40 KZFN (Z-FUN 106)/MOSCOW, ID
COX MEDIA GROUP Classic Rock WBAB/BABYLON, LONG ISLAND, NY
HEARST News-Talk WBAL-A-W268BA/BALTIMORE
AUDACY Top 40 WBZZ (100.7 STAR)/PITTSBURGH
iHEARTMEDIA R&B WDAS-F/PHILADELPHIA
DAILY NEWS BROADCASTING COMPANY Classic Rock WDNS (D93)/BOWLING GREEN, KY
PRIORITY COMMUNICATIONS AC WDSN (SUNNY 106.5)/REYNOLDSVILLE, PA
COX MEDIA GROUP Hip Hop WEDR (99 JAMZ)/MIAMI
COX MEDIA GROUP AC WFEZ (EASY 93.1)/MIAMI
COX MEDIA GROUP Hot AC WFLC (HITS 97.3)/MIAMI
GOOD KARMA BRANDS News-Talk WGKB-A-W269DL (101.7 THE TRUTH)/MILWAUKEE
iHEARTMEDIA News-Talk WGY-A-F/ALBANY-SCHENECTADY-TROY
COX MEDIA GROUP News-Talk WHIO-A-F/DAYTON
COX MEDIA GROUP Country WHKO (K99.1)/DAYTON
COX MEDIA GROUP R&B WHQT (HOT 105)/MIAMI
HEARST Active Rock WIYY (98 ROCK)/BALTIMORE
iHEARTMEDIA News-Talk WJNO-A/WEST PALM BEACH
HUBBARD R&B WMBX (X102.3)/WEST PALM BEACH
BEASLEY Classic Rock WMGK/PHILADELPHIA
iHEARTMEDIA Hot AC WMMX (MIX 107.7)/DAYTON
ADX News-Talk WNRP-A-W222BR/PENSACOLA
COX MEDIA GROUP News-Talk WOKV-F/JACKSONVILLE
COX MEDIA GROUP Alternative WSUN (97X)/ST. PETERSBURG-TAMPA
BRYAN BROADCASTING CORP. News-Talk WTAW-A-K233DU/COLLEGE STATION, TX
URBAN ONE R&B WTLC-F/INDIANAPOLIS
GOOD KARMA BRANDS News-Talk WTMJ-A-W277CV/MILWAUKEE
iHEARTMEDIA Country WUSQ/WINCHESTER, VA
BEASLEY Country WXTU/PHILADELPHIA