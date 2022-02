Nominees

The NATIONAL ASSOCIATION OF BROADCASTERS has unveiled the list of finalists for the 2022 CRYSTAL RADIO AWARDS. The winners will be announced at the NAB SHOW in LAS VEGAS on APRIL 26th.

The finalists:

URBAN ONE Hip Hop KBFB (97.9 THE BEAT)/DALLAS

HUBBARD Country KBHP (KB101)/BEMIDJI, MN

HUBBARD Country KBLB (B93.3)/BAXTER, MN

TAYLOR COMMUNICATIONS Variety KCLY/CLAY CENTER, KS

iHEARTMEDIA Top 40 KDWB/MINNEAPOLIS

HUBBARD Country KIKV (KIK-FM 100.7)/ST. CLOUD, MN

BONNEVILLE News-Talk KIRO-F/SEATTLE

iHEARTMEDIA Classic Hits KJR-F (95.7 THE JET)/SEATTLE

BONNEVILLE Sports KMVP (98.7 FM ARIZONA'S SPORTS STATION)/PHOENIX

BRYAN BROADCASTING CORP. Top 40 KNDE (CANDY 95.1)/COLLEGE STATION, TX

BONNEVILLE AC KOSI/DENVER

iHEARTMEDIA Hot AC KPEK (100.3 THE PEAK)/ALBUQUERQUE

COX MEDIA GROUP News-Talk KRMG-A-F/TULSA

HUBBARD AC KRWM (WARM 106.9)/SEATTLE

BONNEVILLE AS KSFI/SALT LAKE CITY

iHEARTMEDIA AC KSNE (SUNNY 106.5)/LAS VEGAS

BONNEVILLE News-Talk KTAR-F/PHOENIX

HUBBARD Talk KTMY (MYTALK 107.1)/MINNEAPOLIS-ST. PAUL

HUBBARD Active Rock KUPD/PHOENIX

iHEARTMEDIA Country KXKT (KAT 103.7)/OMAHA

BONNEVILLE Country KYGO/DENVER

AUDACY News KYW-A-WPHI/PHILADELPHIA

INLAND NORTHWEST BROADCASTING Top 40 KZFN (Z-FUN 106)/MOSCOW, ID

COX MEDIA GROUP Classic Rock WBAB/BABYLON, LONG ISLAND, NY

HEARST News-Talk WBAL-A-W268BA/BALTIMORE

AUDACY Top 40 WBZZ (100.7 STAR)/PITTSBURGH

iHEARTMEDIA R&B WDAS-F/PHILADELPHIA

DAILY NEWS BROADCASTING COMPANY Classic Rock WDNS (D93)/BOWLING GREEN, KY

PRIORITY COMMUNICATIONS AC WDSN (SUNNY 106.5)/REYNOLDSVILLE, PA

COX MEDIA GROUP Hip Hop WEDR (99 JAMZ)/MIAMI

COX MEDIA GROUP AC WFEZ (EASY 93.1)/MIAMI

COX MEDIA GROUP Hot AC WFLC (HITS 97.3)/MIAMI

GOOD KARMA BRANDS News-Talk WGKB-A-W269DL (101.7 THE TRUTH)/MILWAUKEE

iHEARTMEDIA News-Talk WGY-A-F/ALBANY-SCHENECTADY-TROY

COX MEDIA GROUP News-Talk WHIO-A-F/DAYTON

COX MEDIA GROUP Country WHKO (K99.1)/DAYTON

COX MEDIA GROUP R&B WHQT (HOT 105)/MIAMI

HEARST Active Rock WIYY (98 ROCK)/BALTIMORE

iHEARTMEDIA News-Talk WJNO-A/WEST PALM BEACH

HUBBARD R&B WMBX (X102.3)/WEST PALM BEACH

BEASLEY Classic Rock WMGK/PHILADELPHIA

iHEARTMEDIA Hot AC WMMX (MIX 107.7)/DAYTON

ADX News-Talk WNRP-A-W222BR/PENSACOLA

COX MEDIA GROUP News-Talk WOKV-F/JACKSONVILLE

COX MEDIA GROUP Alternative WSUN (97X)/ST. PETERSBURG-TAMPA

BRYAN BROADCASTING CORP. News-Talk WTAW-A-K233DU/COLLEGE STATION, TX

URBAN ONE R&B WTLC-F/INDIANAPOLIS

GOOD KARMA BRANDS News-Talk WTMJ-A-W277CV/MILWAUKEE

iHEARTMEDIA Country WUSQ/WINCHESTER, VA

BEASLEY Country WXTU/PHILADELPHIA

