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Happy Birthday
February 24, 2022 at 10:17 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes FRIDAY (2/25) to AUDACY/BOSTON VP/GM and Market Mgr. MARK HANNON, iHEARTMEDIA/TAMPA Market Pres. CHRIS SOECHTIG, ARISTA RECORDS Southeast Promotion Mgr. JONATHAN JACOBS, QUARTERBACK RECORDS' TONY BENKEN, ONE PUTT/FRESNO Dir./Programming JASON SQUIRES, KHIP/MONTEREY PD KENNY ALLEN, consultant JEFF SANDERS, iHEARTMEDIA/CENTRAL CALIFORNIA/NEVADA Regional SVP/Programming TONY MATTEO, WJZ-A/BALTIMORE APD STEVE BARRETT, PIERCE AUDIO PRODUCTIONS’ GARY PIERCE, GT ENTERTAINMENT Pres. GARY TRIOZZI, DEFRANCESCO MEDIA’s GERRY DEFRANCESCO, former KSLX/PHOENIX’s EVAN O., MACDONALD BROADCASTING/SAGINAW Op. Dir. and WKCQ/SAGINAW PD BRIAN HATFIELD, ACC CONSULTING & MARKETING INTERNATIONAL Pres. TOM WATSON, and WCNR/CHARLOTTESVILLE PD BRAD SAVAGE .
Doing the Birthday boogie on SATURDAY (2/26), WMJK/SANDUSKY's JOHN GLENN, REPUBLIC RECORDS' KATHY MARCHETTI, consultant BUDDY SCOTT, former WRRV/POUGHKEEPSIE, NY Brand Manager BILL DUNN, former WLRQ/MELBOURNE, FL PD MIKE LOWE, WLTE/MINNEAPOLIS Chief Engineer STEVE BROWN, BIG LATIN ENTERTAINMENT’s ANDY HERRERA, WESTWOOD ONE’s BRIAN CURRY, and WTTS/INDIANAPOLIS MD AMBER HOBACK.
Celebrating Birthdays on SUNDAY (2/27), SUMMITMEDIA Top 40, Hot AC and AC BCL and WWST/KNOXVILLE PD RICK THOMAS, CUMULUS/ALBUQUERQUE OM KRIS ABRAMS, industry vet BILL CARROLL, consultant J.J. JORDAN, WTOP/WASHINGTON D.C.'s IRA MELLMAN, former WRIT/MILWAUKEE APD DAVE MURPHY, TOWNSQUARE MEDIA Reg. OM DONOVAN SHORT, SHOW DOG/UNIVERSAL MUSIC-NASHVILLE's P.J. OLSEN, METRO/SAN FRANCISCO News Dir. JOE MCCONNELL, former KMAG-KKBD/ FORT SMITH, AR. PD STEVE KNOLL, RODEOWAVES ENT.'s ERIC BEGGS, ASPEN AUDIO IMAGING's JIM WALTON, TROY RESEARCH's KAREN YOUNG, WYAY/ATLANTA's MICHAEL GRAHAM, WQMX/AKRON APD SARAH KAY, and WNGC/ATHENS, GA’s MACIE BANKS.
Happy Birthday wishes on MONDAY (2/28) to ALL ACCESS’ ROY TRAKIN, 615 LEVERAGE + STRATEGY’s JOHN ZARLING, WXBK/NEW YORK Brand Mgr. SKIP DILLARD, HUBBARD/WEST PALM BEACH OM and WEAT-WIRK/WEST PALM BEACH Brand Content Director BRUCE LOGAN, RCA SVP/Promotion & Operations JESSIE MALDONADO, C 40 MUSIC Pres. CHUCK FIELD, Z-ENTERTAINMENT and AZOFF MUSIC MANAGEMENT’s STEVE ZAP, FOUR RIVERS/PHILADELPHIA GM DAVID BAKER, GMI MEDIA’s JANIE CASEY, former WIAD/WASHINGTON D.C.’s ALBIE DEE, former KTWV/LOS ANGELES VP/Programming PAUL GOLDSTEIN, KMLE/PHOENIX MD ANDREA BURTSCHER, iHEARTMEDIA/SALT LAKE CITY Chief Engineer MIKE HURD, LIBOW UNLIMITED’s JUDY LIBOW, RYAN MILL VOICE OVER's RYAN MILL, iHEARTMEDIA/BISMARCK, ND OM TODD MITCHELL, former WSTW/WILMINGTON, DE PD MIKE ROSSI, CURRENT CLASSIC PRODUCTIONS' JIM VILLANUEVA, WIFC/WAUSAU’s DAVE KALLAWAY, WMFQ/GAINESVILLE’s JENN RYAN, former iHEARTMEDIA/PITTSBURGH’s GREGG HENSON, WLHK/INDIANAPOLIS’ MINDY WINKLER, and to WABT/STROUDSBURG, PA GM GARY CEE.
An asterisk noted Happy Birthday to our Leap Year Babies (*2/29), PODCAST PD’s ROBERT SCORPIO, WMXV/FLORENCE-MUSCLE SHOALS, AL PD VAL JONES, WASH/WASHINGTON D.C.'s MAUREEN MCLAIN, CHUCK BUELL MEDIA SERVICES PRES. CHUCK BUELL, WCAT/HARRISBURG-LEBANON's RICH CREEGER, former SAGA/CHAMPAIGN-URBANA OM JONATHAN DRAKE and SIRIUSXM’s TRACI LATRELLE, and KDUK/EUGENE, OR PD GEOFF “G-OFF” OWENS.