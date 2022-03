January Podcast Rankings

TRITON DIGITAL's latest U.S. Podcast Report for JANUARY 2022 had SIRIUSXM's STITCHER MEDIA remaining atop the Top Networks chart ranked by average weekly downloads, followed by NPR and AUDACY, and "NPR NEWS NOW," "CRIME JUNKIE," and "THE BEN SHAPIRO SHOW" topping the Top Podcasts list. The measurement does not include all networks or shows; notably, iHEARTMEDIA (TRITON's owner), SPOTIFY, and THE NEW YORK TIMES are among those not listed.

The top 20 networks by average weekly downloads:

1. STITCHER

2. NPR

3. AUDACY

4. CUMULUS

5. AUDIOBOOM

6. WONDERY

7. NBCUNIVERSAL

8. PARAMOUNT

9. KAST MEDIA

10. WARNERMEDIA

11. FOX NEWS

12. SALEM

13. ALL THINGS COMEDY

14. THE ROOST

15. HEADGUM

16. BONNEVILLE INTERNATIONAL

17. CBC/RADIO-CANADA

18. BEASLEY

19. FOCUS ON THE FAMILY

20. PRISA RADIO

The top 20 networks by average weekly users:

1. STITCHER

2. AUDACY

3. NPR

4. AUDIOBOOM

5. CUMULUS

6. WONDERY

7. NBCUNIVERSAL

8. KAST MEDIA

9. WARNERMEDIA

10. PARAMOUNT

11. FOX NEWS

12. ALL THINGS COMEDY

13. SALEM

14. THE ROOST

15. HEADGUM

16. CBC/RADIO-CANADA

17. BONNEVILLE INTERNATIONAL

18. BEASLEY

19. SPOKENLAYER

20. PRISA RADIO

The top 20 podcasts by average weekly downloads:

1. NPR NEWS NOW

2. CRIME JUNKIE

3. THE BEN SHAPIRO SHOW

4. UP FIRST

5. DATELINE NBC

6. MORBID: A TRUE CRIME PODCAST

7. THE DAN BONGINO SHOW

8. MY FAVORITE MURDER

9. FRESH AIR

10. POD SAVE AMERICA

11. THE CHARLIE KIRK SHOW

12. FOX NEWS RADIO HOURLY NEWSCAST

13. NPR POLITICS PODCAST

14. HIDDEN BRAIN

15. SMARTLESS

16. PLANET MONEY

17. CONAN O'BRIEN NEEDS A FRIEND

18. MARK LEVIN PODCAST

19. CNN 5 THINGS

20. OFFICE LADIES

The top 20 podcasts by average weekly users:

1. CRIME JUNKIE

2. UP FIRST

3. MORBID: A TRUE CRIME PODCAST

4. NPR NEWS NOW

5. DATELINE NBC

6. THE BEN SHAPIRO SHOW

7. MY FAVORITE MURDER

8. SMARTLESS

9. FOX NEWS RADIO HOURLY NEWSCAST

10. THE DAN BONGINO SHOW

11. POD SAVE AMERICA

12. OFFICE LADIES

13. CNN 5 THINGS

14. HIDDEN BRAIN

15. FRESH AIR

16. CONAN O'BRIEN NEEDS A FRIEND

17. WAIT WAIT... DON'T TELL ME!

18. PLANET MONEY

19. 2 BEARS, 1 CAVE WITH TOM SEGURA & BERT KREISCHER

20. FREAKONOMICS RADIO

