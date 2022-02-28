-
Triton Digital January Podcast Report Led By Stitcher, 'NPR News Now,' 'Crime Junkie'
March 1, 2022 at 1:20 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
-
TRITON DIGITAL's latest U.S. Podcast Report for JANUARY 2022 had SIRIUSXM's STITCHER MEDIA remaining atop the Top Networks chart ranked by average weekly downloads, followed by NPR and AUDACY, and "NPR NEWS NOW," "CRIME JUNKIE," and "THE BEN SHAPIRO SHOW" topping the Top Podcasts list. The measurement does not include all networks or shows; notably, iHEARTMEDIA (TRITON's owner), SPOTIFY, and THE NEW YORK TIMES are among those not listed.
The top 20 networks by average weekly downloads:
1. STITCHER
2. NPR
3. AUDACY
4. CUMULUS
5. AUDIOBOOM
6. WONDERY
7. NBCUNIVERSAL
8. PARAMOUNT
9. KAST MEDIA
10. WARNERMEDIA
11. FOX NEWS
12. SALEM
13. ALL THINGS COMEDY
14. THE ROOST
15. HEADGUM
16. BONNEVILLE INTERNATIONAL
17. CBC/RADIO-CANADA
18. BEASLEY
19. FOCUS ON THE FAMILY
20. PRISA RADIO
The top 20 networks by average weekly users:
1. STITCHER
2. AUDACY
3. NPR
4. AUDIOBOOM
5. CUMULUS
6. WONDERY
7. NBCUNIVERSAL
8. KAST MEDIA
9. WARNERMEDIA
10. PARAMOUNT
11. FOX NEWS
12. ALL THINGS COMEDY
13. SALEM
14. THE ROOST
15. HEADGUM
16. CBC/RADIO-CANADA
17. BONNEVILLE INTERNATIONAL
18. BEASLEY
19. SPOKENLAYER
20. PRISA RADIO
The top 20 podcasts by average weekly downloads:
1. NPR NEWS NOW
2. CRIME JUNKIE
3. THE BEN SHAPIRO SHOW
4. UP FIRST
5. DATELINE NBC
6. MORBID: A TRUE CRIME PODCAST
7. THE DAN BONGINO SHOW
8. MY FAVORITE MURDER
9. FRESH AIR
10. POD SAVE AMERICA
11. THE CHARLIE KIRK SHOW
12. FOX NEWS RADIO HOURLY NEWSCAST
13. NPR POLITICS PODCAST
14. HIDDEN BRAIN
15. SMARTLESS
16. PLANET MONEY
17. CONAN O'BRIEN NEEDS A FRIEND
18. MARK LEVIN PODCAST
19. CNN 5 THINGS
20. OFFICE LADIES
The top 20 podcasts by average weekly users:
1. CRIME JUNKIE
2. UP FIRST
3. MORBID: A TRUE CRIME PODCAST
4. NPR NEWS NOW
5. DATELINE NBC
6. THE BEN SHAPIRO SHOW
7. MY FAVORITE MURDER
8. SMARTLESS
9. FOX NEWS RADIO HOURLY NEWSCAST
10. THE DAN BONGINO SHOW
11. POD SAVE AMERICA
12. OFFICE LADIES
13. CNN 5 THINGS
14. HIDDEN BRAIN
15. FRESH AIR
16. CONAN O'BRIEN NEEDS A FRIEND
17. WAIT WAIT... DON'T TELL ME!
18. PLANET MONEY
19. 2 BEARS, 1 CAVE WITH TOM SEGURA & BERT KREISCHER
20. FREAKONOMICS RADIO