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Happy Birthday
March 2, 2022 at 3:04 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on THURSDAY (3/3) to ATLANTIC SVP/Adult Promotion DEBORAH URBONT, BEASLEY MEDIA VP/Music & Entertainment and CHARLOTTE OM JOHN REYNOLDS, ATLANTIC Sr. Dir./Rhythm Promotion JESSICA “MO” HIROMOTO, AUDACY/SEATTLE SVP/Market Mgr. JACK HUTCHISON, MARK MCKAY MEDIA Pres. MARK MCKAY, SIRIUSXM’s RICK LABOY, WDAQ/DANBURY, CT PD/MD RICH MINOR, consultant BILL STAIRS, BIG PICTURE PROMOTION's CHUCK SWANEY, former TRIBAL BRANDS' PAUL SWANSON, WKAV/CHARLOTTESVILLE PD BILL THOMAS, consultant DEAN ERNST, THE WEISS AGENCY's ANDREA WEISS, WQMP/ORLANDO’s JAMES STEELE, WILN/PANAMA CITY’s MEGHAN GLOVER, COLUMBIA NASHVILLE’s PAIGE ELLIOTT, and to KKWD-KYIS/OKLAHOMA CITY PD BOBBY YANNARELL.
Celebrating Birthdays on FRIDAY (3/4), HOLLYWOOD RECORDS VP/Pop Promotion DJ ENNIS, REVIVER ENTERTAINMENT GROUP VP/Promotion JIM MALITO, former iHEARTMEDIA/CLEVELAND Region SVPP KEITH ABRAMS, SIRIUSXM’s JAY HUDSON, former KCLB/PALM SPRINGS’ MIKE BENNETT, AUDACY/MEMPHIS OM JERRY DEAN, KWAV/MONTEREY’s SHELLY HAYES, SONGCAST’s BILL PFORDRESHER, 1STBASE PRODUCTIONS’ JAY SHIELDS, former ECHOMUSIC's PINKY GONZALES, ARISTA NASHVILLE's JOHN SIGLER, WAXQ/NEW YORK's JONATHAN CLARKE, former KABC/LOS ANGELES' MARC COHEN, and KSCS/DALLAS APD AL FARB.