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Happy Birthday
March 8, 2022 at 8:47 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on WEDNESDAY (3/9) to KONO-KSMG/SAN ANTONIO Dir./Branding and Programming ROB ROBERTS, iHEARTMEDIA/MONTEREY SVPP and KDON-KTOM/MONTEREY PD SAM “DIGGEDY” SEGOVIA, BEASLEY/TAMPA VP/Market Mgr. GEORGE TOULAS, KCSN-KSBR/SOUTHERN CALIFORNIA PD MARC “MOOKIE” KACZOR, COX MEDIA/MIAMI Asst. Dir./Branding & Programming TALUS KNIGHT, ALPHA MEDIA/SAN JOSE Market Mgr. LORI HEEREN, C9 ENTERTAINMENT’s MICHELLE JACOBS, SURF BREAK ENTERTAINMENT's DAN HUBBERT, iHEARTMEDIA/PROVIDENCE OM/PD ROB ANTHONY, WCBS/NEW YORK’s DAVE STEWART, RADIOHEADZ MUSIC GROUP's ERIC SEAN CASUCCI, DMR’s AMY DAVIDSON, SALEM RADIO NETWORKS' VANCE DILLARD, WWKB-A/BUFFALO PD HANK DOLE, former CURB RECORDS' DEVIN DURRANT, CHRIS MILLER DIGITAL's CHRIS MILLER, WRMF/WEST PALM BEACH’s BILL RYAN, consultant JEFF SCHATZ, WARH/ST. LOUIS' ANNIE WILSON, NEW REVOLUTION’s JON CONLON, former KRBQ/SAN FRANCISCO's HOODRAT MIGUEL, FIVE CROWNS MUSIC Chairman PAUL PALMER, WORLDWIDE MEDIA's SHANE DEWAYNE, KUFX-KFOX/SAN JOSE-SAN FRANCISCO’s JOE “JOEY V” VLAZNY, CUMULUS/SHREVEPORT VP/Market Mgr. CODY WELLING, former KKWF/SEATTLE MD ALEK HALVERSON.
Celebrating Birthdays on THURSDAY (3/10), KMOX/ST. LOUIS’ JOHN CARNEY, WRKY/ALTOONA PD TOMMY EDWARDS, KRNO/RENO PD DAN FRITZ, former WKDF/NASHVILLE’s JEFF LYON, WRIF/DETROIT’s MELTDOWN, former WZFT/BALTIMORE PD MIKE MCCABE, former KOST/LOS ANGELES’ TED ZIEGENBUSCH, consultant HEIDI JO SPIEGEL, EMERSON BLAKE ENTERTAINMENT’s DAVID PERL, former WASH and WQSR/WASHINGTON D.C. PD KENNY KING, COX MEDIA/MIAMI's DERICK PITTS, KDMX/DALLAS’ MICHELLE BOROS NICHOLS, WHRP/HUNTSVILLE's BOBBY WONDER, RENDA/OKLAHOMA CITY Engineer DENNY ORCUTT, KINK/PORTLAND MD JARED, former WWVA/ATLANTA's CAROLINE RIEGEL, WMMJ/WASHINGTON D.C.'s VIC JAGGER, WYCD/DETROIT’s JOSH HOLLEMAN, BAHAKEL/CHATTANOOGA GM DANNY HOWARD, WROZ/LANCASTER PD RONNIE RAMONE, WJMH/GREENSBORO PD/MD BIG MO, and WFUV/NEW YORK GM CHUCK SINGLETON.