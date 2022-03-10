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Happy Birthday
March 10, 2022 at 8:31 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes FRIDAY (3/11) to KIIS/LOS ANGELES PD/MD BEATA MURPHY, DEF JAM SVP/COMMERCE THEDA SANDIFORD, COMMUNITY BROADCASTERS Pres./CEO JIM LEVEN, KUBL/SALT LAKE CITY’s JARED “BANKS” DANIELSON, METRO/DETROIT Dir./Ops SCOTT BRADLEY, DENISE RICH SONG’s ROSEMARY HART, former WBBM/CHICAGO’s KEVIN “DREX” BUCHAR, MILWAUKEE RADIO ALLIANCE GM STEVE KOSBAU, WSTG/PRINCETON PD JASON REED, iHEARTMEDIA/ERIE SVPP JOE LANG, iHEARTMEDIA ATLANTA Region SVP and WUBL/ATLANTA PD MEG STEVENS, VOICEPLUSSTUDIO1's TOM PARKER, former KFI/LOS ANGELES' SAM BOTTA, WLFF/LAFAYETTE, IN APD/MD STEPHANIE PATTERSON, KLUV/DALLAS’ SYBIL SUMMERS, WHEELHOUSE RECORDS’ CAITLYN GORDON, WORC/WORCESTER, MA PD KEITH STEPHENS, and to WZYP/HUNTSVILLE’s TORY WUYCHECK.
Doing the Birthday boogie on SATURDAY (3/12), WARNER MUSIC NASHVILLE's RHONDA CHRISTENSEN, KSCS/DALLAS' KIM STEWART, GRAHAM ARTIST MANAGEMENT's WENDY DUFF, KMAJ-KWIC/TOPEKA OM/PD GREG DUNKIN, former ISLAND DEF JAM’s’ SHARON LEPERE, former WARH/ST. LOUIS PD CHARLIE QUINN, MID-WEST FAMILY/LACROSSE, WI OM BRIAN MICHAELS, WBDO/ORLANDO’s TONY MARINO, consultant ALAN ODA, former KXTE/LAS VEGAS PD ROSS MAHONEY, KWME/WICHITA PD TOMMY CASTOR, and former KSGG/RENO PD RUDY PALOMINOS.
Celebrating Birthdays on SUNDAY (3/13), AUDACY Alternative Reg. Brand Mgr. and KVIL/DALLAS MD BAILEY, SIERRA H/PHOENIX Content Mgr. JOHN CANDELARIA, SHERIDAN Dir./Programming RON ATKINS, WOXL and 98-1 THE RIVER/ASHEVILLE PD NEAL SHARPE, KRRL/LOS ANGELES APD/MD DJ AMEN, KRTH/LOS ANGELES' ANITA DOMINGUEZ, KANSAS PUBLIC RADIO MD MARK EDWARDS, former WSOC/CHARLOTTE APD/MD RICK MCCRACKEN, KSMB-KXKC/LAFAYETTE PD BOBBY NOVOSAD, AUDACY/MIAMI NSM GARY SARNER, AMERICAN PUBLIC AFFAIRS Pres. JON ROBBINS, WWTN/NASHVILLE's RALPH BRISTOL, WXHL/WILMINGTON's DAVE KIRBY, iHEARTMEDIA’s LIZETTE LOVE, former KNDD/SEATTLE’s CODY WHISTLER, and former COMMUNITY/FT. WALTON BEACH-DESTIN OM MATT STONE.
Happy Birthday wishes on MONDAY (3/14) to DEES ENTERTAINMENT's RICK DEES, WSPK/POUGHKEEPSIE PD SCOTTY MAC, WCJW/WARSAW, NY JIMI JAMM, consultant MARC NATHAN, former WGN/CHICAGO’s STEVE COCHRAN, former KKCD/OMAHA’s STEVE KING, WHPC/GARDEN CITY, NY PD SHAWN NOVATT, EMI-NASHVILLE's BRIAN RHOADES, AUDACY/LAS VEGAS Chief Engineer GEORGE THOMAS, CHBE/VICTORIA, BC OM/PD BRAD EDWARDS, KGOW/HOUSTON's CRAIG SHEMON, KRXQ/SACRAMENTO’s STROKE MASTRO, WVHT/NORFOLK’s ALEX WATERS, and to EVERCAST’s CHRIS “QUI WEST” QUILES.