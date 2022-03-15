-
Happy Birthday
March 15, 2022 at 2:59 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
-
ALL ACCESS Happy Birthday wishes on WEDNESDAY (3/16) to iHEARTMEDIA Dir./Regional Creative Services DAN PERSIGEHL, THE TELOS ALLIANCE’s PAUL KRIEGLER, WARNER MUSIC NASHVILLE/TEAM WEA’s RAY MARINER, AUDACY RVPP and WZMX/HARTFORD PD DJ BUCK, PROMOSUITE’s ANDREW SMITH, WCRC/EFFINGHAM, IL PD BEAU RICHARDS, CHRISTIE BANKS VOICE WORKS' CHRISTIE BANKS, LA GRANGE COMMUNICATIONS Pres. SCOTT CASON, WEHM/LONG ISLAND’s GABRIELLE VAUGHN, CONTRABAND MUSIC GROUP's DEE ANN METZGER, THE SYNDICATE’s JERRY RUBINO, MONTICELLO MEDIA/CHARLOTTESVILLE OM REGAN KEITH, KSMG/SAN ANTONIO MD KATRINA CURTISS, SIRIUSXM’s MAGIC MATT ALAN, RATETHEMUSIC.COM’s AXL NEMETZ, ESPN RADIO NETWORKS’ DAVE ZASLOWSKY, former KMLE/PHOENIX’s JP ALLEN, former KPLX/DALLAS’ TREY MORGAN, AUDACY Chief Digital Officer JD CROWLEY, KIZN/BOISE PD CHRIS MATTHEWS, COX MEDIA/ATLANTA’s HEATHER TAYLOR, and to WLLD/TAMPA’s “BABS” LITTLETON.
Celebrating Birthdays on THURSDAY (3/17), APPLE MUSIC and WQHT/NEW YORK's EBRO DARDEN, DOC ROCK MEDIA SVP/Affiliate Relations DANNY OCEAN, BEASLEY/BOSTON VP/Market Mgr. MARY MENNA, WXKS/BOSTON APD/MD MIKEY V, former KMYI/SAN DIEGO MD JEN SEWELL, former HOLLYWOOD Sr. Dir./Adult Formats NICK BEDDING, WNVZ-WPTE/NORFOLK PD NATALIA SONIAK, WMGS/WILKES-BARRE's JEFF NEAL, former North American Broadcasting Company VP/Programming & Operations HAL FISH, FISHER ENTERTAINMENT Pres. GLENN FISHER, KRWI/BAKERSFIELD’s EMILIO MARTINEZ, former KJLH/LOS ANGELES' GUY BLACK, AMERICA'S TALK RADIO NETWORKS' JON PATCH, WVBW/NORFOLK’s KRISTINA CARLYLE, former ENTERCOM National Production Dir. MATT HAEGER, WMN/WAR National Dir./Radio & Streaming JAMES MARSH, and AUDACY VP/Promotions and Experiences JOSH PEARLMAN.