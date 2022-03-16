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Happy Birthday
March 16, 2022 at 3:08 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on THURSDAY (3/17) to APPLE MUSIC and WQHT/NEW YORK's EBRO DARDEN, DOC ROCK MEDIA SVP/Affiliate Relations DANNY OCEAN, BEASLEY/BOSTON VP/Market Mgr. MARY MENNA, WXKS/BOSTON APD/MD MIKEY V, former KMYI/SAN DIEGO MD JEN SEWELL, former HOLLYWOOD Sr. Dir./Adult Formats NICK BEDDING, WNVZ-WPTE/NORFOLK PD NATALIA SONIAK, WMGS/WILKES-BARRE's JEFF NEAL, former North American Broadcasting Company VP/Programming & Operations HAL FISH, FISHER ENTERTAINMENT Pres. GLENN FISHER, KRWI/BAKERSFIELD’s EMILIO MARTINEZ, former KJLH/LOS ANGELES' GUY BLACK, AMERICA'S TALK RADIO NETWORKS' JON PATCH, WVBW/NORFOLK’s KRISTINA CARLYLE, former ENTERCOM National Production Dir. MATT HAEGER, WMN/WAR National Dir./Radio & Streaming JAMES MARSH, and to AUDACY VP/Promotions and Experiences JOSH PEARLMAN.
Celebrating Birthdays on FRIDAY (3/18), ALL ACCESS Rock Editor KEN ANTHONY, iHEARTMEDIA/LOS ANGELES SVPP and KBIG/LOS ANGELES PD JOHN PEAKE, MIDWEST VP/Programming JEFF MCCARTHY, KIMN/DENVER Creative Services Dir. MARK ANDREW, WWNQ/COLUMBIA, SC's TIM MILLER, WPEG/CHARLOTTE LSM JONATHAN SHAPIRO, KMVQ/SAN FRANCISCO’s FERNANDO VENTURA, BUSINESS TALK RADIO NETWORKS’ MICHAEL CROSE, GOLDSTEIN UNITED MANAGEMENT’s JEREMY GOLDSTEIN, iHEARTMEDIA/ALBANY SVPP RANDY McCARTEN, WDVE/PITTSBURGH’s CHAD TYSON, WJYY-WNHW/CONCORD, NH APD JASON “JR” RUSSELL, DELMARVA/WILMINGTON, DE's MARK VIZZA, BEASLEY MEDIA/BOSTON Digital PD TIM STASKIEWICZ, VoiceOver Pro DRAKE DONOVAN, and retired RESEARCH DIRECTOR INC Partner CHARLIE SISLEN.