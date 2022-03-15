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AIMP Nashville Awards Nominees Revealed
by Shawn Reed
March 15, 2022 at 1:15 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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The NASHVILLE chapter of the Association of Independent Music Publishers (AIMP) has revealed the nominees for its seventh annual AIMP Awards. The awards seek to honor the accomplishments of NASHVILLE’s independent publishing community, and will take place on TUESDAY, APRIL 19th from 4-6p (CT) at THE LISTENING ROOM CAFE in NASHVILLE.
SMACKSONGS is the most-nominated independent publisher with nine nods, followed by BIG MACHINE LABEL GROUP with six. ROUND HILL MUSIC, CURB/WORD MUSIC PUBLISHING and ANTHEM ENTERTAINMENT are tied for four nominations each. MICHAEL HARDY leads with four nominations as the most nominated individual.
Voting for AIMP NASHVILLE chapter members will begin TODAY (3/15), and ballots will close at 5p (CT) on MONDAY, MARCH 21st. Find out more at aimpnashvilleawards.com.
Following is the full list of nominees:
RISING SONGWRITER OF THE YEAR
- BRINLEY ADDINGTON (SPIRIT MUSIC)
- SARA DAVIS (BIG MACHINE MUSIC)
- JOSH JENKINS (SMACKSONGS)
- JOHN MORGAN (PLAY IT AGAIN MUSIC GROUP)
-BRETT TYLER (COMBUSTION MUSIC)
- DALLAS WILSON (RISER HOUSE ENTERTAINMENT)
RISING ARTIST-WRITER OF THE YEAR
- TENILLE ARTS (NOBLE VISION MUSIC)
- CALLISTA CLARK (BIG MACHINE MUSIC)
- HANNAH ELLIS (CURB WORLD MUSIC PUBLISHING)
- DYLAN MARLOWE (PLAY IT AGAIN MUSIC GROUP)
- KYLIE MORGAN (SMACKSONGS)
- CJ SOLAR (EDGEHILL MUSIC)
ARTIST-WRITER OF THE YEAR
- JIMMIE ALLEN (ENDURANCE MUSIC)
- LEE BRICE (PLAY IT AGAIN MUSIC GROUP)
- HARDY (RELATIVE MUSIC)
- WALKER HAYES (SMACKSONGS/RARE SPARK MEDIA GROUP)
- RYAN HURD (BIG MACHINE MUSIC)
- MORGAN WALLEN (BIG LOUD)
SONG CHAMPION OF THE YEAR
- JAKE GEAR (HANG YOUR HAT MUSIC)
- LEE KRABEL (SMACKSONGS)
- CRIS LACY (WARNER MUSIC)
- COLT MURSKI (CURB WORD RECORDS)
- CIARA SHORTRIDGE (CURB/WORD RECORDS)
- TRINA SMITH-DORT (MeGUSTA MUSIC)
PUBLISHER’S PICK OF THE YEAR
- “Bigger Man” written by JOY OLADOKUN, MAREN MORRIS, JIMMY ROBBINS, LAURA VELTZ - PRESCRIPTION SONGS/HEROES AND HALOS MUSIC/JRM PUBLISHING/ROUND HILL MUSIC/BIG MACHINE MUSIC - recorded by JOY OLADOKUN and MAREN MORRIS
- “Briefcase” written by WALKER HAYES, LORI McKENNA - SMACKSONGS/RARE SPARK MEDIA GROUP/CONCORD MUSIC PUBLISHING/CREATIVE NATION - recorded by WALKER HAYES
- “Miles” written by LUKE PRESTON, ELVIE SHANE, JOHN SHERWOOD – ANTHEM ENTERTAINMENT/LITTLE LOUDER PUBLISHING/ROME PHREY PUBLISHING - recorded by ELVIE SHANE
- “Over You is You” written by TENILLE ARTS, MATT STELL, BEN STENNIS, ALEX KLINE - YOUNG GUNS PUBLISHING/KOBALT MUSIC/NOBLE VISION MUSIC/ENDURANCE MUSIC/SHELTERED MUSIC PUBLISHING - recorded by MATT STELL and TENILLE ARTS
- “Truth About You” written by MATT ALDERMAN, MITCHELL TENPENNY, THOMAS ARCHER - CURB WORD MUSIC PUBLISHING/MV2 ENTERTAINMENT/RISER HOUSE ENTERTAINMENT - recorded by MITCHELL TENPENNY
- “Younger Me” written by TJ OSBORNE, JOHN OSBORNE, KENDELL MARVEL - KING PEN MUSIC/CONCORD MUSIC PUBLISHING - recorded by BROTHERS OSBORNE
SONG OF THE YEAR
- “Abcdefu” written by GAYLE, DAVE PITTENGER, SARA DAVIS - BIG YELLOW DOG/ART HOUSE ENTERTAINMENT/BIG MACHINE MUSIC - recorded by GAYLE
- “Buy Dirt” written by JORDAN DAVIS, JOSH JENKINS, MAT JENKINS, JACOB DAVIS – ANTHEM ENTERTAINMENT/SMACKSONGS/COMBUSTION MUSIC - recorded by JORDAN DAVIS and LUKE BRYAN
- “Chasing After You” written by BRINLEY ADDINGTON and JERRY FLOWERS - MOJO MUSIC/ANTHEM ENTERTAINMENT - recorded by MAREN MORRIS and RYAN HURD
- “half of my hometown” written by KELSEA BALLERINI, SHANE McANALLY, JIMMY ROBBINS, NICOLLE GALYON, ROSS COPPERMAN- SMACKSONGS/TEMPO INVESTMENTS/JRM PUBLISHING/ROUND HILL MUSIC
- “Sand In My Boots” written by MICHAEL HARDY, JOSH OSBORNE, ASHLEY GORLEY - RELATIVE MUSIC/SMACKSONGS/ROUND HILL MUSIC - recorded by MORGAN WALLEN
- “Til You Can't” written by BEN STENNIS and MATT ROGERS - YOUNG GUNS PUBLISHING/ANTHEM ENTERTAINMENT - recorded by CODY JOHNSON
SONGWRITER OF THE YEAR
- COREY CROWDER
- JESSE FRASURE
- ASHLEY GORLEY
- MICHAEL HARDY
- HUNTER PHELPS
- JONATHAN SINGLETON
PUBLISHER OF THE YEAR
- BIG LOUD PUBLISHING
- BIG MACHINE MUSIC
- KOBALT MUSIC
- ROUND HILL MUSIC
- SMACKSONGS
- SPIRIT MUSIC