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Happy Birthday
March 17, 2022 at 3:01 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes FRIDAY (3/18), to ALL ACCESS Rock Editor KEN ANTHONY, iHEARTMEDIA/LOS ANGELES SVPP and KBIG/LOS ANGELES PD JOHN PEAKE, MIDWEST VP/Programming JEFF MCCARTHY, KIMN/DENVER Creative Services Dir. MARK ANDREW, WWNQ/COLUMBIA, SC's TIM MILLER, WPEG/CHARLOTTE LSM JONATHAN SHAPIRO, KMVQ/SAN FRANCISCO’s FERNANDO VENTURA, BUSINESS TALK RADIO NETWORKS’ MICHAEL CROSE, GOLDSTEIN UNITED MANAGEMENT’s JEREMY GOLDSTEIN, iHEARTMEDIA/ALBANY SVPP RANDY McCARTEN, WDVE/PITTSBURGH’s CHAD TYSON, WJYY-WNHW/CONCORD, NH APD JASON “JR” RUSSELL, DELMARVA/WILMINGTON, DE's MARK VIZZA, BEASLEY MEDIA/BOSTON Digital PD TIM STASKIEWICZ, VoiceOver Pro DRAKE DONOVAN, and to retired RESEARCH DIRECTOR INC Partner CHARLIE SISLEN.
Doing the Birthday boogie on SATURDAY (3/19), CONTRABAND MUSIC GROUP's KIM LANGBECKER, THE KID KRADDICK SHOW and THE HOLLYWOOD 5’s J-SI CHAVEZ, COX MEDIA Sr. Technical Product Mgr. FISHER, iHEARTMEDIA/FT. MYERS OM LOUIS KAPLAN, THE ORCHARD’s SCOTT BURTON, WARNER RECORDS’ DAVE DERKOWSKI, iHEARTMEDIA/HARTFORD's KERRY COLLINS, PERFECTLY POSITIVE WITH DR. GAIL’s MARC KALMAN, TOWNSQUARE MEDIA/MONMOUTH-OCEAN, NJ Market President & Chief Revenue Officer DENNIS LAMME, former EPIC’s DEBI LIPETZ-HOLMAN, MIDWEST/DULUTH Market Mgr. RON STONE, TRAFFIC.COM's JERE SULLIVAN, WBT-A/CHARLOTTE PD BILL WHITE, KALZ-KRZR-A/FRESNO PD JAY BOHANNON, IN2UNE’s NATHAN CRUISE, former BIGGER PICTURE's ALLEN MITCHELL, THUNDERDOG ENTERTAINMENT’s DAN SEVERS, and WDCG/RALEIGH’s ERICA DELONG.
Celebrating Birthdays on SUNDAY (3/20), iHEARTMEDIA/ARIZONA Region Pres. LINDA LITTLE, WARNER MUSIC NASHVILLE EVP/GM BEN KLINE, WTDY/PHILADELPHIA MD MICHAEL BENNETT, GETTALIFE ENTERTAINMENT’s MIKE BONE, COMMUNITY BROADCASTERS/DESTIN-FT. WALTON BEACH OM JOHN CRENSHAW, former KKGL/BOISE's JASON DREW, KJMO/JEFFERSON CITY's JIM HUNTER, WSPT/STEVENS POINT APD ERIC SWANSON, L.A.-based industry vet BENNY MARTINEZ, former NEW REVOLUTION ENTERTAINMENT's ROB DALTON, former KSOF/FRESNO PD MIKE BRADY, CUMULUS VP/Programming Operations GREG FREY, WQAL/CLEVELAND’s JEREMIAH WIDMER, WIBA/MADISON’s JOHN “SLY” SYLVESTER, and WJPT/FT. MYERS APD RALPHIE MARINO.
Happy Birthday wishes on MONDAY (3/21), to EMI RECORDS/NASHVILLE VP/Promotion JIMMY RECTOR, ATLANTIC SVP/Rhythm Promotion MOTTI SHULMAN, SHOW DOG NASHVILLE SVP/Promotion RICK MOXLEY, APPLE MUSIC’s MICHAEL BRYAN, CUMULUS/SHREVEPORT OM and KRMD-KQHN/SHREVEPORT PD JAY MICHAELS, NEW GENERATION RADIO Pres. JASON KIDD, WESC/GREENVILLE MD JOHN LANDRUM, FMR ASSOCIATES’ KENT PHILLIPS, RICH WOOD MULTIMEDIA Pres. RICH WOOD, SOURCEAUDIO's STEVE WALL, WEDG/BUFFALO APD/MD TIFFANY BENTLEY, TOWNSQUARE/KALAMAZOO Brand Mgr. DANA MARSHALL, iHEARTMEDIA/NORTH OHIO REGION Pres. KEITH HOTCHKISS, WBZY/ATLANTA PD ORLANDO ROSA. ATLANTIC’s KRISTA MCDEVITT, and to ADAMS RADIO/SALISBURY-OCEAN, MD OM AARON “GOOSE” SELLER.