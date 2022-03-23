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Happy Birthday
March 23, 2022 at 3:00 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on THURSDAY (3/24) to UMG EVP/Music Strategies and Tactics MIKE BIGGANE, REPUBLIC SVP/A&R AMINA DIOP, KQCH/OMAHA OM MATT DERRICK, MNM MEDIA SERVICES’ MARIA MUSAITEF, KTWI/OMAHA's APD/MD JON TERRY, consultant DENNIS WINSLOW, WQDR/RALEIGH’s JJ KERR, CUMULUS/PEORIA OM MATT BAHAN, and to WEBR/BUFFALO PD DAVE GILLEN.
Celebrating Birthdays on FRIDAY (3/25), BMLG RECORDS Pres./CEO JIMMY HARNEN, AUDACY/NORTHERN CALIFORNIA RVP/Market Mgr. STACEY KAUFFMAN, WKTU/NEW YORK's HOLLYWOOD HAMILTON, CUMULUS RVP/Rock Programming JAMES KURDZIEL, former iHEARTMEDIA/PACIFIC NORTHWEST Pres. ROBERT DOVE, AUDACY/ROCHESTER VP/Programming BOB BARNETT, WTMX/CHICAGO's DIDI BINGHAM-FOLEY, programming vet BRIAN BURNS, former WNPL/NASHVILLE PD JAMES GREGORY, GREAT LAKES MEDIA Sr. VP/Broadcast GABE HOBBS, OPUS/TALLAHASSEE Promotions Dir. SUSANNAH JAMES, CNN AUDIO’s HARVEY KOJAN, WVMX-WSNY/COLUMBUS OM MICHELLE MATTHEWS, KHTK-KATY/RIVERSIDE’s JEFF POPE, WWBX/BOSTON's KENNEDY, THE GOSPEL MUSIC CHANNEL's JERRY WILLIAMS, and former ALPHA MEDIA’s KELLI NULL.