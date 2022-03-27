-
Happy Birthday
March 27, 2022 at 10:13 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
-
ALL ACCESS Happy Birthday wishes on MONDAY, (3/28), to WARNER RECORDS Senior Director/Top 40 & Artist Service SARA HOLMES, WARNER RECORDS VP/Adult Formats & Analytics JEREMY RUBIN, CENTENNIAL/ROANOKE VP/COO J. DAVIS, former WSM/NASHVILLE PD DAN BOWEN, WZPL/INDIANAPOLIS PD JIMMY STEELE, LOS ANGELES DODGERS RADIO NETWORK consultant ERIK BRAVERMAN, WLHT/GRAND RAPIDS MD KIM CARSON, WBXV/LEXINGTON PD DENNIS “DEADAIR” DILLON, former WSIX/NASHVILLE’s GERRY HOUSE, consultant JOHN “RECORDS” LANDECKER, KKRG/ALBUQUERQUE PD SAM NEWTON, WKRL/SYRACUSE VP/GM ED LEVINE, WJGL/JACKSONVILLE APD JODI STEWART, KFMB/SAN DIEGO PD MIKE VASQUEZ, WESTWOOD ONE’s GREG LEADER, KQMV/SEATTLE’s DEANNA CRUZ, WWRM-WDUV/TAMPA Dir./Branding & Programming NATHAN REED, former KKSS/ALBUQUERQUE MD MATT CANDELARIA, UNITED STATIONS’ RC WILLIAMS, WNTQ/SYRACUSE APD/MD and Digital Content Mgr. RICK ROBERTS, KYCE/LAS VEGAS MD EMMANUEL “RANSOM” GARCIA, WESTWOOD ONE VP/Affiliate Sales RICH BURG, KSHE/ST. LOUIS’ LAUREN ELWELL, WBT/CHARLOTTE’s BRETT WINTERBLE, and to HIGHWAY RADIO PD “GONZO” GREG SPILLANE.
Celebrating Birthdays on TUESDAY (3/29), former iHEARTMEDIA Division EVP/Programming ANDREW JEFFRIES, EPIC RECORDS’ NICOLE FERRETTI, KLOS/LOS ANGELES' KEVIN RYDER, WQKQ/PORTSMOUTH, NH Brand Mgr. GINNY BROPHY, iHEARTMEDIA/CENTRAL TEXAS Pres. BREEANNA MALIK, KRWM/SEATTLE SHELLIE HART, DIVERSITY’s KRIS PETERSON, REAL NETWORKS’ ROBERT ACKER, TOWNSQUARE MEDIA/AMARILLO OM RICK ANDREWS, THE J.B. BRENNER CO.’s J.B. BRENNER, MASCOT VP/Promotion & Marketing LORRAINE CARUSO, KZOK/SEATTLE’s GARY CROW, CUMULUS/ABILENE OM BRAD ELLIOTT, WHTZ/NEW YORK’s DANIELLE MONARO, KASI/AMES, IA News Dir. TRENT RICE, ELEKTRA's JAMIE WILLIS, FULL TILT REMIX' MARCUS MCBRIDE, ALPHA MEDIA/GREENVILLE-NEW BERN, NC OM CHRIS MANN, iHEARTMEDIA/CENTRAL TEXAS REGION Reg. SVPP BRIAN GANN, JACAPPS Marketing Dir. ALEX BURNSTEIN, former KIMN/DENVER’s EMILY MAKINZIE, and FRONTLINE RECORDED MUSIC VP/Marketing-Recorded Music ROB GROSS.