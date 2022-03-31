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Happy Birthday
March 31, 2022 at 5:43 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes FRIDAY (4/1) to ALPHA MEDIA EVP/Programming and KBFF/PORTLAND PD PHIL BECKER, HAZEL STREET GM LAURA BENDER, WSSR/AURORA-JOLIET, IL Content Dir. EDDIE VOLKMAN, SIRIUSXM's JOE BONADONNA, TOTAL TRAFFIC NETWORKS’ JIM IRIZARRY, PREMIERE NETWORKS’ TREVOR OLIVER, VIVATON’s TRACY LONG, FIRSTCOM MUSIC's SHARON BAER, NINE NORTH RECORDS' GREG STEVENS, VCMG LIVE/WEST PALM BEACH EVP/Market Mgr. SCOTT ELBERG, WTOP/WASHINGTON’s RICH JOHNSON, COX MEDIA VP/Audience & Operations/Radio CHRIS EAGAN, former WRDA/ATLANTA APD/mornings WENDY ROLLINS, THE MOM SHOW and KHTS-A/SANTA CLARITA, CA’s KRISTIN CRUZ, former WMYX/MILWAUKEE’s AARON CARRENO, and to former KLUC/LAS VEGAS’ LIL JESS .
Doing the Birthday boogie on SATURDAY (4/2), PREMIERE NETWORKS syndicated morning host BOBBY BONES, former syndicated host BARRY (DR. DEMENTO) HANSEN, BEASLEY/CHARLOTTE SVP/Market Mgr. BILL SCHOENING, industry vet CARL STRUBE, former KJYO/OKLAHOMA CITY PD MIKE MCCOY, AMAZON MUSIC’s KAREN WILD, SCOTTY BRINK PRODUCTIONS’ SCOTTY BRINK, KATAPULT RECORDS’ JIM BUTLER, WIST/GREENSBORO OM WES JONES, WRNO-KMEZ-WBYU/NEW ORLEANS Chief Engineer ERNIE KAIN, retired WKTK/GAINESVILLE’s STORM ROBERTS, WEST VIRGINIA RADIO/CHARLESTON Market Mgr. BOB VISOTCKY, WKHK/RICHMOND PD GARRET DOLL, WNRQ/NASHVILLE's JOSH INNES, WBWL/BOSTON’s COLTON BRADFORD, IN2UNE MUSIC’s KATIE SPOTTS, former WMGC/DETROIT APD J STEELE, WXNX/FT. MYERS’ CHELSEA ALAYNE, DEF JAM’s DAISY MOREIRA, and KHQT/LAS CRUCES PD JOEY HERNANDEZ.
Celebrating Birthdays on SUNDAY (4/3), AUDACY/Alternative Format Captain/SVP, Alternative Programming and WNYL/NEW YORK Brand Mgr. MIKE KAPLAN, iHEARTMEDIA/DENVER SVPP JOJO TURNBEAUGH, WQMP/ORLANDO PD MATTHEW MALONE, consultant and FORWARD GROUP’s SCOTT MANESS, KRTO/SANTA MARIA, CA PD EDWIN “DJ E WREK” RUANO, former KZPT/KANSAS CITY’s BRADY GOODMAN, UNLEASHED MUSIC’s GINA JULIANO, record industry vet GREGG FELDMAN, former WPRO-A and WPRV-A/PROVIDENCE PD NEIL LARRIMORE, UNITED STATIONS RADIO NETWORKS’ DONNA HARRISON, former WMXJ/MIAMI PD PATTIE MORENO, WJBR/WILMINGTON, DE PD ERIC JOHNSON, GROOVE TOOLS' WILL MORGAN, MOYES RESEARCH’s BILL MOYES, KHOW-KDSP-A/DENVER PD TIM SPENCE, former SPORTING NEWS RADIO's GLENN GORDON, KRLD-A/DALLAS' ARNIE SPANIER, former KSWD/LOS ANGELES’ CYNTHIA FOX, former WLHK/INDIANAPOLIS’ CALEB JAMES, MAX MEDIA/NORFOLK VP/Operations & Programming RUSTY JAMES, KJCK-KCHZ APD/MD JOEL WEISS, and WABC-A/NEW YORK’s TONY ORLANDO.
Happy Birthday wishes on MONDAY (4/4) to former iHEARTMEDIA/GREAT LAKES REGION SVP/Programming KERRY WOLFE, UNITED STATIONS’ MARK ABRAMSON, KSNE/LAS VEGAS MD JOHN BERRY, WBZA/ROCHESTER’s BARRY BECK, WHEELHOUSE NEW MEDIA's ERROL DENGLER, iHEARTMEDIA /LOS ANGELES Engineer DAN FEELY, CONCORD’s ALYSSA HOLTGREW, former WMYX/MILWAUKEE APD/MD JOJO MARTINEZ, CUMULUS/ERIE, PA OM ADAM REESE, LEASE-A-LOCAL's BILL RUSCH, KMLE-KOOL-KALV/PHOENIX Chief Engineer ERIC SCHECTER, TOM UNDERWOOD VOICE IMAGING Pres. TOM UNDERWOOD, SIRIUSXM’a LISA HERRERA, iHEARTMEDIA /FRESNO's ROY OKAMOTO, WWCD/COLUMBUS APD RACHAEL GORDON, BCA/SAN DIEGO GSM JENNY ROSE GONZALEZ, former KSNE/LAS VEGAS APD BRODY SMITH, and to WAGON WHEEL BROADCASTING GM MELISSA MURPHY.