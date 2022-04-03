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Happy Birthday
April 3, 2022 at 10:17 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on MONDAY, (4/4) to STONE COUNTRY RECORDS Director of Promotion KERRY WOLFE, UNITED STATIONS’ MARK ABRAMSON, KSNE/LAS VEGAS MD JOHN BERRY, WBZA/ROCHESTER’s BARRY BECK, WHEELHOUSE NEW MEDIA's ERROL DENGLER, iHEARTMEDIA /LOS ANGELES Engineer DAN FEELY, CONCORD’s ALYSSA HOLTGREW, former WMYX/MILWAUKEE APD/MD JOJO MARTINEZ, CUMULUS/ERIE, PA OM ADAM REESE, LEASE-A-LOCAL's BILL RUSCH, KMLE-KOOL-KALV/PHOENIX Chief Engineer ERIC SCHECTER, TOM UNDERWOOD VOICE IMAGING Pres. TOM UNDERWOOD, SIRIUSXM’s LISA HERRERA, iHEARTMEDIA /FRESNO's ROY OKAMOTO, WWCD/COLUMBUS APD RACHAEL GORDON, BCA/SAN DIEGO GSM JENNY ROSE GONZALEZ, former KSNE/LAS VEGAS APD BRODY SMITH, and to WAGON WHEEL BROADCASTING GM MELISSA MURPHY.
Celebrating Birthdays on TUESDAY (4/5), AUDACY Regional Pres. JEFF FEDERMAN, MT. RUSHMORE BROADCASTING’s KEVIN BARRETT, RESULTS RADIO Dir./Programming & Operations RICO GARCIA, KCKC/KANSAS CITY and LUCKY PRODUCTIONS' JACQUI LUCKY, WWGR/FT. MYERS’ VALLERI ST. JOHN, WYND/ELIZABETH CITY-NAGS HEAD, NC OM HUNT THOMAS, KWEN/TULSA APD/MD JENNY LAW, WQQO/TOLEDO PD JOHN DIMODICA, WHUR/WASHINGTON D.C. and HOWARD UNIVERSITY RADIO NETWORK GM SEAN PLATER, and BIG LOUD’s KELLEY BROCK.