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Eastlan February '22 Ratings Out Today
by Charese Frugé
April 1, 2022 at 9:54 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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EASTLAN RATINGS has released FEBRUARY '22 books for the following markets: BEND OR, BILLINGS, MT, CHARLESTON, WV, DECATUR, IL, ELKHART, IN, FREDERICKSBURG, VA, FORT WAYNE, IN, JOHNSON CITY/KINGSPORT/BRISTOL, TN/VA, JOPLIN MO, KALISPELL, MT, LAFAYETTE IN, LASALLE/PERU, IL, LAUREL/HATTIESBURG, MS, SAN LUIS OBISPO, CA, SANTA ROSA, CA, SOUTH BEND, IN, and TWIN FALLS/BURLEY, ID. Find the 12+ results posted in our EASTLAN RATINGS section.