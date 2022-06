First Lady Jill Biden Is 71 (Photo: lev radin / Shutterstock.com)

Happy Birthday wishes on FRIDAY (6/3) to iHEARTMEDIA Division EVP/Programming STEVE GEOFFERIES, MEDIABASE Dir./Label Sales ROBIN RHODES, KYLD-KIOI/SAN FRANCISCO APD/MD TRAVIS LOUGHRAN, WSHE/CHICAGO’s JAY STYLES, REPUBLIC VP/Rock Promotion DREW HAUSER, BOOMER MARKETING Pres. PHIL GOODMAN, WESTWOOD ONE's DAVE MICHAELS, STAR RADIO GROUP/FREDERICKSBURG, VA GM JOHN MOEN, WMKL/MIAMI Pres./GM ROB ROBBINS, COX MEDIA/DAYTON VP/Marketing NICK ROBERTS, promotion vet STEVE GONZALEZ, CUMULUS/GRAND RAPIDS Dir./Sales JEFF MORTON, KBUL/RENO PD/mornings BOB RICHARDS, WWMX/BALTIMORE’s STEVE KRAMER, WDSY/PITTSBURGH’s MARIA D’ANTONIO, former KOSP/SPRINGFIELD, MO PD JEFF ANDREWS, CUMULUS/KNOXVILLE VP/Market Mgr. KEN SALYER, LOTUS/FRESNO GM KEVIN O'RORKE, WHTS/GRAND RAPIDS’ RACHAEL GRAY, WZBA/BALTIMORE PD STEVE HUBER, WXRV/BOSTON’s ANNALISA, WIFC/WAUSAU Brand Mgr. NIKKI MONTGOMERY, ALPHA MEDIA/LOUISVILLE SVP/Market Mgr. STEVE BEARANCE, WCTK/PROVIDENCE’s BRIAN MULHERN, WLYD/EVANSVILLE ‘s BIG BILL LOVE, and to KSAM/HUNTSVILLE, TX PD BRYAN REEDER.

Doing the Birthday boogie on SATURDAY (6/4), CONNOISSEUR MEDIA CEO & Co-Founder JEFFREY WARSHAW, ROCK BAND ENTERTAIMENT's CRAIG LAMBERT, HOLLYWOOD RECORDS' AIMEE SAIGER RUSSELL, KYSR/LOS ANGELES’ and OUT OF ORDER host STRYKER, WTSB-WDUR/RALEIGH OM BEN ALEXANDER, CONNOISSEUR MEDIA VP/Programming KEITH DAKIN, WOKV/JACKSONVILLE PD MIKE DORWART, former KTHX/RENO PD DAVE HEROLD, THE ENTERTAINMENT SPONSORSHIP GROUP’s KEVIN KAY, consultant DAVE NICHOLS, KMGL/OKLAHOMA CITY’s JEFF ROBERTS, GELLER MEDIA Pres./GM VALERIE GELLER, ZUUS COUNTRY's CARY ROLFE, iHEARTMEDIA/LOS ANGELES’ JULIE REISMAN, former WDZH/DETROIT’s CHRIS CRUISE, GLASSNOTE’s MARIO VAZQUEZ, and KHTS/SAN DIEGO’s ETHAN COLE.

Celebrating Birthdays on SUNDAY (6/5), BEASLEY VP/Digital Marketing JENNIFER WILLIAMS, WAXQ/NEW YORK PD ERIC WELLMAN, KISR/FORT SMITH’s FRED BAKER, KIIM/TUCSON’s SHANNON BLACK, UMG’s DAVID BENJAMIN, freelance voiceover actor JOHNNY GEORGE, RUSTY WALKER consultant SCOTT HUSKEY, BIG MACHINE’s NANCY KNIGHT, former KQXB-KOOC/KILLEEN-TEMPLE, TX APD/MD PETU, former DREAMWORKS' LORI NAKAMA, CURB/WORD VP/Media CRAIG POWERS, WLYT/CHARLOTTE’s RON RILEY, RHODES VOICE PRODUCTION VP SALLY RHODES, WCLT A-F/COLUMBUS PD RON STRONG, former KUPL/PORTLAND's SAM THOMPSON, retired iHEARTMEDIA Division Pres. And CENTRAL/NORTH FLORIDA Region Pres. LINDA BYRD, WWWL/NEW ORLEANS APD and SOUL LOUNGE host TERRY BELLO, WKDF/NASHVILLE APD TYLER REESE, and WWSK/LONG ISLAND PD ROB RUSH.

Happy Birthday wishes on MONDAY (6/6) to HUBBARD/ST. LOUIS OM and KPNT-KNOU/ST. LOUIS PD TOMMY MATTERN, former KUDD-KUUU/SALT LAKE CITY OM KEVIN CRUISE, APEX/HILTON HEAD, SC GM MIKE BUXSER, KDJE/LITTLE ROCK’s COREY DEITZ, NEW WEST RECORDS JOEL HABBESHAW, SUGARBUZZ RECORDS Pres. NATALIE HAGAN, AUDACY/LAS VEGAS' JASON ADAMS, LIGHT MEDIA's MARY CATHERINE SNEED, WZAK/CLEVELAND's SAM SYLK, KZCE/PHOENIX’s DEANNA REGALADO, FULL POWER RADIO APD and WMRQ/HARTFORD’s AMY GREY, former WPLJ/NEW YORK's RALPHIE AVERSA, former WRBO/MEMPHIS PD/MD EARLE AUGUSTUS, WMMR/PHILADELPHIA’s BRENT PORCHE, THE '90S WITH ALFONSO RIBEIRO’s DAENA KRAMER, BIG LABEL RECORDS’ TONY MORREALE, and to KFTZ/IDAHO FALLS PD VIKTOR WILT.

