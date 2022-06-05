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Happy Birthday
June 5, 2022 at 2:43 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on MONDAY (6/6) to HUBBARD/ST. LOUIS OM and KPNT/ST. LOUIS PD TOMMY MATTERN, former KUDD-KUUU/SALT LAKE CITY OM KEVIN CRUISE, APEX/HILTON HEAD, SC GM MIKE BUXSER, KDJE/LITTLE ROCK’s COREY DEITZ, NEW WEST RECORDS JOEL HABBESHAW, SUGARBUZZ RECORDS Pres. NATALIE HAGAN, AUDACY/LAS VEGAS' JASON ADAMS, LIGHT MEDIA's MARY CATHERINE SNEED, WZAK/CLEVELAND's SAM SYLK, KZCE/PHOENIX’s DEANNA REGALADO, FULL POWER RADIO APD and WMRQ/HARTFORD’s AMY GREY, former WPLJ/NEW YORK's RALPHIE AVERSA, former WRBO/MEMPHIS PD/MD EARLE AUGUSTUS, WMMR/PHILADELPHIA’s BRENT PORCHE, THE '90S WITH ALFONSO RIBEIRO’s DAENA KRAMER, BIG LABEL RECORDS’ TONY MORREALE, and to KFTZ/IDAHO FALLS PD VIKTOR WILT.
Celebrating Birthdays on TUESDAY (6/7), HITCO Chairman/CEO L.A. REID, DISNEY/ABC TELEVISION GROUP Dir./Brand Partnerships RANA KAPLAN, KLUC/LAS VEGAS' CHET BUCHANAN, RHAPSODY's QUINCY MCCOY, ALPHA MEDIA RVP LES TUTTLE, JUNEAU RADIO CENTER/JUNEAU, AK PD CHUCK GEIGER, WCTO/ALLENTOWN's SAM MALONE, KLZR/LAWRENCE-TOPEKA, KS, PD JJ MORGAN, WTKS/ORLANDO's BUCKETHEAD, WFOX/ATLANTA News Dir. GREG BLACK, KRVV-KJMG/MONROE PD CHRIS COLLINS, ATLANTIC's TIM DALBEC, KSWD/SEATTLE's JOHN FISHER, NBC NEWS RADIO’s DAVE LEWIS, former CBS RADIO/PHILADELPHIA Dir./Sales JIM LOFTUS, WMBD/PEORIA PD JAMIE MARKLEY, KFI-A/LOS ANGELES' WAYNE RESNICK, SHOW DOG UNIVERSAL MUSIC-NASHVILLE's GREG SAX, WZRR/BIRMINGHAM's LORI RAY, SONOMA MEDIA PARTNERS/SANTA ROSA Pres./Market Mgr. MICHAEL O'SHEA, voiceover goddess DONNA REED, JOHN WILLYARD PRODUCTIONS Pres. JOHN WILLYARD, WESTWOOD ONE's NEAL WEINER, KRWM/SEATTLE Dir./Marketing & Promotions GUS SWANSON, BEASLEY MEDIA VP/GSM WPEN/WTEL-A/WWDB-A/PHILADELPHIA MATT SMITH, WKLB/BOSTON's JACKSON BLUE, WEQX/MANCHESTER, VT OM/PD JEFF MORAD, LOCAL RADIO NETWORKS’ JIM ORTEGA, WQYK/TAMPA’s MELANIE MINEAU, and WIAD/WASHINGTON D.C.’s CORINNA DELGADO.