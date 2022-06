Bill Hader Is 44 (Photo: Tinseltown / Shutterstock.com)

Happy Birthday wishes on TUESDAY (6/7) to HITCO Chairman/CEO L.A. REID, DISNEY/ABC TELEVISION GROUP Dir./Brand Partnerships RANA KAPLAN, KLUC/LAS VEGAS' CHET BUCHANAN, RHAPSODY's QUINCY MCCOY, ALPHA MEDIA RVP LES TUTTLE, JUNEAU RADIO CENTER/JUNEAU, AK PD CHUCK GEIGER, WCTO/ALLENTOWN's SAM MALONE, KLZR/LAWRENCE-TOPEKA, KS, PD JJ MORGAN, WTKS/ORLANDO's BUCKETHEAD, WFOX/ATLANTA News Dir. GREG BLACK, KRVV-KJMG/MONROE PD CHRIS COLLINS, ATLANTIC's TIM DALBEC, KSWD/SEATTLE's JOHN FISHER, NBC NEWS RADIO’s DAVE LEWIS, former CBS RADIO/PHILADELPHIA Dir./Sales JIM LOFTUS, WMBD/PEORIA PD JAMIE MARKLEY, KFI-A/LOS ANGELES' WAYNE RESNICK, SHOW DOG UNIVERSAL MUSIC-NASHVILLE's GREG SAX, WZRR/BIRMINGHAM's LORI RAY, SONOMA MEDIA PARTNERS/SANTA ROSA Pres./Market Mgr. MICHAEL O'SHEA, voiceover goddess DONNA REED, JOHN WILLYARD PRODUCTIONS Pres. JOHN WILLYARD, WESTWOOD ONE's NEAL WEINER, KRWM/SEATTLE Dir./Marketing & Promotions GUS SWANSON, BEASLEY MEDIA VP/GSM WPEN/WTEL-A/WWDB-A/PHILADELPHIA MATT SMITH, WKLB/BOSTON's JACKSON BLUE, WEQX/MANCHESTER, VT OM/PD JEFF MORAD, LOCAL RADIO NETWORKS’ JIM ORTEGA, WQYK/TAMPA’s MELANIE MINEAU, and to WIAD/WASHINGTON D.C.’s CORINNA DELGADO.

Celebrating Birthdays on WEDNESDAY (6/8), AUDACY COO SUSAN LARKIN, former AUDACY/MINNEAPOLIS SVP/Market Manager SHANNON KNOEPKE, WKML/FAYETTEVILLE's DON CHASE, former WNBM/NEW YORK's MARC CLARKE, CURTINRISES ENTERTAINMENT's LAURA CURTIN, VOA OM ED GURSKY, former WAEZ/JOHNSON CITY PD GARY BLAKE, KSFI-KRSP/SALT LAKE CITY PD KELLY HAMMER, former MEDIABASE's VICTORIA MAUS, SPALDING MANAGEMENT's DENISE NICHOLS, ARDOR RECORDS Pres./CEO ROBERT SANDOVAL, AUDACY/GREENVILLE, SC GSM RANDY CABLE, WMBX/WEST PALM BEACH PD DON WILLIAMS, AUDACY/LOS ANGELES’ KRYSTAL BEE, WDRV/CHICAGO’s BRIAN SHERMAN, WEKS/ZEBULON, GA’s CADILLAC JACK, SYNCHRONICITY SVP/Partner Relations ROGER SCHNUR, producer/mixer DJ MIKE D, and CUMULUS/INDIANAPOLIS VP/Market Mgr. CHUCK FREDRICK.

