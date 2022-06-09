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Happy Birthday
June 9, 2022 at 11:09 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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Happy Birthday wishes on FRIDAY (6/10) to iHEARTMEDIA/WASHINGTON D.C. Region SVP/Sales and BALTIMORE President AARON HYLAND, former KGON-KRSK/PORTLAND PD BRIAN BRIDGMAN, former FLINN/MEMPHIS' MAURICE “MO BETTER” RIVERA, WVOC-WSCQ-WLTY-WCOS-A/COLUMBIA, SC OM GARY BARBOZA, INTERSCOPE's TARA DEEKER, former WKSZ/APPLETON's DOUG ERICKSON, KXLY/SPOKANE GM CHRIS GARRAS, WQUT/JOHNSON CITY's JOHN PATRICK, AUDIENCE DEVELOPMENT GROUP's KEVIN ROBINSON, CUMULUS/DETROIT VP/GM-FM Stations GREG SMITH, WJFK/WASHINGTON D.C. PD and WIAD Interim PD CHRIS KINARD, WESTWOOD ONE’s EDDIE BARELLA, and to WFHN/NEW BEDFORD’s MADDIE LEVINE.
Doing the Birthday boogie on SATURDAY (6/11), BIG MACHINE/JOHN VARVATOS RECORDS GM HEATHER LUKE, WKQI/DETROIT’s MOJO, STEPHENS CHR Format Captain TOMMY DEL RIO, INTERNATIONAL MUSIC GROUP's BIG ROG, RONDEAU MEDIA GROUP’S Pres./GM JIM RONDEAU, WMC-A/MEMPHIS PD DENNIS FULLER, KVIT/PHOENIX OM BRUCE KELLY, KLUV/DALLAS’ JEFF MILES, AUDACY's SETH NEIMAN, WJBQ/PORTLAND, ME's JEFF PARSONS, WFXC/RALEIGH-DURHAM VP/Regional Mgr. GARY WEISS, WKXW/TRENTON and POP GOLD RADIO's DON TANDLER, SOURCEAUDIO’s DOUG REED, iHEARTMEDIA/TAMPA Dir./Digital BRIAN “MUNCHIE” DONOVAN, WCKN/CHARLESTON SC’s TJ PHILLIPS, KBAY/SAN JOSE’s BRUCE SCOTT, AUDACY/SAN DIEGO’s TONYA GONZALEZ, and WKRZ/WILKES BARRE-SCRANTON’s JEFF WALKER.
Celebrating Birthdays on SUNDAY (6/12), LOCAL RADIO NETWORKS’ CARA CARRIVEAU, former KGLK/HOUSTON PD ED SCARBOROUGH, THE OEDIPUS PROJECT's OEDIPUS, promotion vet ELLEN CARVELLO, WIOD/MIAMI’s AL LEWIS, WFMB/SPRINGFIELD PD DAVE MARSH, KTFW/DALLAS PD/MD MARK PHILLIPS, PRIME MANAGEMENT’s JEFF SHAPIRO, CREATIVE VOICE & MEDIA’s TONIA KING, PLAYBOY PLUS' MARICIA MAGANA, WPXY/ROCHESTER APD/MD CHRIS DEBBINS, CUMULUS/GREEN BAY VP/Market Mgr. MIKE THOMPSON, WUBL/ATLANTA APD ANGIE WARD, TOWNSQUARE/ALBANY Dir./Content and WGNA Brand Mgr. MATTY JEFF, AUDACY/MADISON’s MEGAN LEATHERBERRY, KURR/ST. GEORGE, UT PD BRANDON YOUNG, WDAF/KANSAS CITY’s CHRIS COMBS, iHEARTMEDIA/MINNEAPOLIS Market Promotion Dir. MATT TELL, WAR’s HEATHER PROPPER, KOIT/SAN FRANCISCO’s JOEY FORTMAN, and WJBR/WILMINGTON, DE’s JUSTIN FRANIAK.
Happy Birthday wishes on MONDAY (6/13), to iHEARTMEDIA/ALTERNATIVE ROCK Brand Mgr. and KYSR/LOS ANGELES VP/Programming & PD LISA WORDEN, CUMULUS Chief Content Officer BRIAN PHILIPS, former KBFF/PORTLAND Content Dir./MD AMANDA “ICE” HABROWSKI, former KXSN/SAN DIEGO’s AJ MACHADO, Sports Talk host TONY BRUNO, STREAMLINE PUBLISHING’s LOIS CHOOLJIAN, BROADCAST ARCHITECTURE’s FRANK CODY, former KVUU/COLORADO SPRINGS PD AJ CARLISLE, WAUK-WRRD/MILWAUKEE PD BILL JOHNSON, KXEL/WATERLOO OM DENNIS LOWE, WGCM/GULFPORT PD PAT MCGOWAN, former KKWV/SAN FRANCISCO’s DUSTI RHODES, WYGB/FRANKLIN, IN PD FRITZ MOSER, KTOZ/SPRINGFIELD APD LISA ROBBINS, WHNN/SAGINAW PD SCOTT STINE, MICHIGAN TALK RADIO NETWORKS BILL VOGEL, WESTWOOD ONE’s DUSTY SCOTT, KINK/PORTLAND's JOHN GRAPPONE, MEDIA TRACKS’ SHEL LUSTIG, CONTROL ROOM PRODUCTIONS' ADAM WEST, KABC-A/LOS ANGELES’ LEEANN TWEEDEN, and to WXNR/GREENVILLE-NEW BERN, NC APD BLANDO.