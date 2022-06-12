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Happy Birthday
June 12, 2022 at 12:43 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on MONDAY (6/13) to iHEARTMEDIA/ALTERNATIVE ROCK Brand Mgr. and KYSR/LOS ANGELES VP/Programming & PD LISA WORDEN, CUMULUS Chief Content Officer BRIAN PHILIPS, former KBFF/PORTLAND Content Dir./MD AMANDA “ICE” HABROWSKI, former KXSN/SAN DIEGO’s AJ MACHADO, Sports Talk host TONY BRUNO, STREAMLINE PUBLISHING’s LOIS CHOOLJIAN, BROADCAST ARCHITECTURE’s FRANK CODY, former KVUU/COLORADO SPRINGS PD AJ CARLISLE, WAUK-WRRD/MILWAUKEE PD BILL JOHNSON, KXEL/WATERLOO OM DENNIS LOWE, WGCM/GULFPORT PD PAT MCGOWAN, former KKWV/SAN FRANCISCO’s DUSTI RHODES, WYGB/FRANKLIN, IN PD FRITZ MOSER, KTOZ/SPRINGFIELD APD LISA ROBBINS, WHNN/SAGINAW PD SCOTT STINE, MICHIGAN TALK RADIO NETWORKS BILL VOGEL, WESTWOOD ONE’s DUSTY SCOTT, KINK/PORTLAND's JOHN GRAPPONE, MEDIA TRACKS’ SHEL LUSTIG, CONTROL ROOM PRODUCTIONS' ADAM WEST, KABC-A/LOS ANGELES’ LEEANN TWEEDEN, and to WXNR/GREENVILLE-NEW BERN, NC APD BLANDO.
Celebrating Birthdays on TUESDAY (6/14), TESHMEDIA’s ALICIA TYLER, HOLLYWOOD HAMILTON’S WEEKEND TOP 30 COUNTDOWN’s MICHELE PARISI, former BIGGER PICTURE's MATT CORBIN, KUT/AUSTIN Dir./Programming & Audience TERRY FOXX, AAUDIO VIDEO STUDIO's ROY CUNNINGHAM, KDES/PALM SPRINGS PD DANNY FOX, THE TENNESSEAN’s CRAIG HAVIGHURST, SOUTH CENTRAL Pres. CRAIG JACOBUS, SUMMITMEDIA/BOISE OM DAN MCCOLLY, WCOS/COLUMBIA, SC's KELLY NASH, METRO NETWORKS/LAS VEGAS’ MICHAEL SPADONI, CUMULUSL/MONROE Chief Engineer JAMES STAMPER, KMVQ/SAN FRANCISCO's MARY DIAZ, CUMULUS MEDIA/DALLAS VP/Sales DAWN GIROCCO, KNUC/SEATTLE’s BRYAN “B-DUB” WASHINGTON, KFGE//LINCOLN, NE APD KYLE MATTHEWS, former KLUC/LAS VEGAS MD YUNG JON QUE, STONEY CREEK RECORDS’ MARY FOREST FINDLAY, TEXAS RADIO HALL OF FAME Exec. Dir. DOUG HARRIS, and KRBZ/KANSAS CITY’s JORDIN SILVER.