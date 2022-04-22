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Strategic Solutions Research Presents Nielsen Audio May '22 PPM Ratings Monday
by Charese Frugé
June 10, 2022 at 9:37 AM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO MAY '22 PPM ratings results arrive MONDAY for ATLANTA, CHICAGO, DALLAS-FT. WORTH, HOUSTON-GALVESTON, LOS ANGELES, MIDDLESEX-SOMERSET-UNION, NASSAU-SUFFOLK (LONG ISLAND), NEW YORK, PHILADELPHIA, RIVERSIDE-SAN BERNARDINO, SAN FRANCISCO, and SAN JOSE. Find ratings for subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).