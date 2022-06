Boy George Is 61 (Photo: Cubankite / Shutterstock.com)

Happy Birthday wishes on TUESDAY (6/14) to TESHMEDIA’s ALICIA TYLER, HOLLYWOOD HAMILTON’S WEEKEND TOP 30 COUNTDOWN’s MICHELE PARISI, former BIGGER PICTURE's MATT CORBIN, KUT/AUSTIN Dir./Programming & Audience TERRY FOXX, AAUDIO VIDEO STUDIO's ROY CUNNINGHAM, KDES/PALM SPRINGS PD DANNY FOX, THE TENNESSEAN’s CRAIG HAVIGHURST, SOUTH CENTRAL Pres. CRAIG JACOBUS, SUMMITMEDIA/BOISE OM DAN MCCOLLY, WCOS/COLUMBIA, SC's KELLY NASH, METRO NETWORKS/LAS VEGAS’ MICHAEL SPADONI, CUMULUSL/MONROE Chief Engineer JAMES STAMPER, KMVQ/SAN FRANCISCO's MARY DIAZ, CUMULUS MEDIA/DALLAS VP/Sales DAWN GIROCCO, KNUC/SEATTLE’s BRYAN “B-DUB” WASHINGTON, KFGE//LINCOLN, NE APD KYLE MATTHEWS, former KLUC/LAS VEGAS MD YUNG JON QUE, STONEY CREEK RECORDS’ MARY FOREST FINDLAY, TEXAS RADIO HALL OF FAME Exec. Dir. DOUG HARRIS, and to KRBZ/KANSAS CITY’s JORDIN SILVER.

Celebrating Birthdays on WEDNESDAY (6/15), PREMIERE NETWORKS SVP/GM EILEEN THORGUSON, WHUR/WASHINGTON D.C.'s JOHN MONDS, consultant JOEL RAAB, iHEARTMEDIA/HOUSTON's JOSH RENO, KTRS/ST. LOUIS’ JULIE BUCK, SONY MUSIC/CANADA’s WARREN COPNICK, KHYT/TUCSON OM HERB CROWE, consultant DAN NICHOLS, DG MEDIA's DEBBIE GREENBAUM, DIGIHEARTHAT-DIGISEETHAT COO CLEVELAND WHEELER, VANILLA GORILLA’s RICH WITT, SIRIUSXM’s DARRIN SMITH, FOX SPORTS/LOS ANGELES’ VINCE DELISI, GO VIRAL RADIO’s RAY DE LA GARZA, KBOS/FRESNO PD ANGEL “VISA” JARQUIN, HUBBARD VP/Digital Strategy JEREMY SINON, MONUMENT SVP/Promotion DREW BLAND, TOWNSQUARE/BILLINGS, MT OM JOHNNY VINCENT, former WZLB/DESTIN’s THEO, WFEZ/MIAMI’s MIKE KRUZ, MAX MEDIA/NORFOLK’s STORM AVERY, and former WTDY/PHILADELPHIA’s KARLE YANOCHA.

« see more Net News