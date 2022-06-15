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Happy Birthday
June 15, 2022 at 3:03 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on THURSDAY (6/16) to KQMV/SEATTLE and syndicated morning co-host BROOKE FOX, HARPO INC.’s KATHERINE KELLY, LAKESIDE ENTERTAINMENT’s ERIC TYLER, WMIL/MILWAUKEE PD SHANNA “QUINN” CUDECK, AUDACY/WILKES-BARRE/SCRANTON’s TORI THOMAS, former VERVE Sr. VP/Promotion SUZANNE BERG, WIBI-WTSG/ST. LOUIS Station Mgr. JEREMIAH BECK, former KKSP/LITTLE ROCK PD DON BURNS, KQCH/OMAHA’s JEFF DEGAN, EUROPA COMMUNICATIONS Pres. KEVIN FITZGERALD, former WPOR/PORTLAND, ME Brand Mgr. MARK JENNINGS, KEAN/ABILENE PD RUDY FERNANDEZ, former WWBX-WZLX/BOSTON's BRADLEY WRIGHT, METRO NETWORKS' PHIL STRIDER, former WCBS-A/NEW YORK's BIG JAY SORENSEN, KDAY/LOS ANGELES' CECILIA VALENCIA, WIHT/WASHINGTON D.C. APD/MD ELIZABETHANY, CUMULUS/GRAND RAPIDS OM LORI BENNETT, WIHT/WASHINGTON D.C.’s EMILY SKLAR, and to WWSK/LONG ISLAND APD BRIAN ORLANDO.
Celebrating Birthdays on FRIDAY (6/17), iHEARTMEDIA/VIRGINIA-CAROLINA Area Pres. BILL MCMARTIN, retired BMLG RECORDS SVP/Promotion & Marketing MATTHEW HARGIS, IN2UNE MUSIC/AWAL VP/Promotion, Rhythm Formats STEFANI WATERS, BLUEWATER/MONTGOMERY OM MIKE ALAN, KTPK/TOPEKA PD CHRIS FISHER, WKSF-WWNC/ASHEVILLE OM JEFF DAVIS, former DEF JAM’s SCOTT BACKER, SALEM RADIO NETWORK OM CHARLES MEFFERD, KFI/LOS ANGELES NSM GUY GOLDSCHMIDT, KRXQ/SACRAMENTO's CRISTI CANTLE, CONTRABAND MUSIC GROUP's GARY GRATZER, WSTW/WILMINGTON, DE’s NANCY JOHNSON, former KCDA/SPOKANE PD CJ MILLER, RENDA/FT. MYERS GM TONY RENDA, JR., MORRIS MEDIA/WILMINGTON NC's MAX MILLER, and WMMO/ORLANDO’s DALLAS REESE.