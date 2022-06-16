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Happy Birthday
June 16, 2022 at 3:23 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on FRIDAY (6/17) to iHEARTMEDIA/VIRGINIA-CAROLINA Area Pres. BILL MCMARTIN, retired BMLG RECORDS SVP/Promotion & Marketing MATTHEW HARGIS, IN2UNE MUSIC/AWAL VP/Promotion, Rhythm Formats STEFANI WATERS, BLUEWATER/MONTGOMERY OM MIKE ALAN, KTPK/TOPEKA PD CHRIS FISHER, WKSF-WWNC/ASHEVILLE OM JEFF DAVIS, former DEF JAM’s SCOTT BACKER, SALEM RADIO NETWORK OM CHARLES MEFFERD, KFI/LOS ANGELES NSM GUY GOLDSCHMIDT, former KRXQ/SACRAMENTO's CRISTI CANTLE, CONTRABAND MUSIC GROUP's GARY GRATZER, WSTW/WILMINGTON, DE’s NANCY JOHNSON, former KCDA/SPOKANE PD CJ MILLER, RENDA/FT. MYERS GM TONY RENDA, JR., MORRIS MEDIA/WILMINGTON, NC’s MAX MILLER, and to WMMO/ORLANDO’s DALLAS REESE.
Celebrating Birthdays on SATURDAY (6/18), COLUMBIA EVP and Head Of Promotion PETER GRAY, former KTWV-KRTH/LOS ANGELES PD JHANI KAYE, artist and IRONWORKS RECORDS Pres. JUDE COLE, FULL SPECTRUM BROADCASTING’s JAMES ALEXANDER, KWNR/LAS VEGAS' BRAD BOOKER, KACP-A/KNRS/SALT LAKE CITY's ROD ARQUETTE, WMMO/ORLANDO's DOWNTOWN BILLY BROWN, CONCORD RECORDS' REBECCA RISMAN, THE ARTIST COOPERATIVE’s NANCY KLUGMAN, SUMMITMEDIA/BOISE VP/GM ROY WILLIAMS, AUDACY Country air personality and KFRG/RIVERSIDE APD/MD HEATHER FROGLEAR, ALPHA MEDIA/AMARILLO OM OM BILL DOLLAR, and host/personality DEVI BROWN.
Doing the Birthday boogie on SUNDAY (6/19), KABC/LOS ANGELES PD DREW HAYES, TOWNSQUARE MEDIA SVP/Operations ROB WILLIAMS, former COX MEDIA Country Format Leader and KCYY/SAN ANTONIO OM/PD JEFF GARRISON, former NRG MEDIA/WAUSAU-STEVENS POINT OM TONY WAITEKUS, iHEARTMEDIA's LORI BRADLEY, iHEARTMEDIA/SYRACUSE EVP/GM JOEL DELMONICO, former WLDI/WEST PALM BEACH’s DAVE HANSON, KFI/LOS ANGELES’ JOHN KOBYLT, AMPLIFY MUSIC's DREW MURRAY, LOVE 105/MINNEAPOLIS APD and JAYVOX PRODUCTIONS' JAY PHILPOTT, DMR's JAY WILLIAMS, KAOK/LAKE CHARLES’ DALE MANN, RODEOWAVE's KEN RUSH, KHYT/TUCSON’s ANDY TAYLOR, WESTWOOD ONE's JENNIFER BAEZ, TOWNSQUARE/TRENTON GSM CHRIS SQUIRE, and BIG LOUD’s BRITTANI KOSTER.
Happy Birthday wishes on MONDAY (6/20) to MNRK MUSIC GROUP VP/Promotion JEN SULLIVAN, former WZZK-WPYA/BIRMINGHAM PD LANCE TIDWELL, programming veteran RUSS ALLEN, WHYN/SPRINGFIELD, MA’s SUZANNE LEWIS, CUMULUS/GREEN BAY OM JIMMY CLARK, WRPN/RIPON, WI News Dir. LISA HALE, WJBO/BATON ROUGE PD MATT KENNEDY, retired KSAN/SAN FRANCISCO’s STEVEN SEAWEED, WAMO/PITTSBURGH Chief Engineer BOB SHARKEY, KOUT/RAPID CITY's DALLAS TURNER, WLTW/NEW YORK's VICTOR SOSA, KAGM/ALBUQUERQUE’s HECTOR MONGE, iHEARTMEDIA/DENVER SVP/Sales RYAN CLUNE, iHEARTMEDIA/VIRGINIA-CAROLINA Pres. DAVE CARWILE, BEASLEY/AUGUSTA, GA VP/Market Mgr. KENT DUNN, RED BOW and WHEELBARROW RECORDS Sr. Mgr./Marketing DEVIN DETORO, ADAMS/TALLAHASEE VP/GM JASON LAMP, and to EMBRACE THE CHANGE’s DAVE SCOTT.
Celebrating Birthdays on TUESDAY (6/21), WLLD/TAMPA PD ORLANDO DAVIS, QUARTZ HILL’s CLAY HENDERSON, WLVH-WSOK/SAVANNAH PD TERRENCE BIBB, former WARNER RECORDS’ LEAH BEKELE, WGNI-WKXS/WILMINGTON, NC PD ROBERT ELFMAN, WGAR/CLEVELAND's MICHAEL J. FOXX, SHEET HAPPENS Pres./CEO JEFF ANDREWS, SALEM/SAN DIEGO GM DAVE ARMSTRONG, GOSPEL MUSIC ASSOCIATION Sr. Dir./Marketing RICK BOWLES, OLE RECORDS’ GABRIEL BUITRAGO, KYXY/SAN DIEGO's JOE ROSATI, WYNA/MYRTLE BEACH PD CRAIG RUSS, SCHAEFFER VOICEOVERS’ DON SCHAEFFER, KMJQ/HOUSTON PD/MD JEFF HARRISON, KOOL/PHOENIX's DEE GARCIA, KDDB-KPOI/HONOLULU’s RELLA RIVERA, WGNE-WEJZ/JACKSONVILLE OM RANDY SAVAGE, YAVAPAI BROADCASTING GM MIKE PUETZ, KRDI/TUCSON’s HILL BAILEY, former WYOY and WUSJ/JACKSON, MS PD NIKKI BROWN, and KELO/SIOUX FALLS, SD Brand Mgr. PAUL ANDRESEN.