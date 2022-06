Selma Blair Is 50 (Photo: Kathy Hutchins / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on THURSDAY (6/23) to MEDIA STRATEGIES CEO MIKE HENRY, WCTO/ALLENTOWN-BETHLEHEM APD/MD JERRY PADDEN, WMT/CEDAR RAPIDS’ GREG ALAN, AUDACY/SAN FRANCISCO Dir./Sales KIERAN GEFFERT, BOBSHANNONWORKS Pres. BOB SHANNON, WRVR/MEMPHIS MD SCOTT MILLER, COX MEDIA/ORLANDO OM STEVE HOLBROOK, WRNS/GREENVILLE, NC's EDWARD HAWKINS, journalist GARY JACKSON, iHEARTMEDIA/RICHMOND Prod. Dir. ROB WITHAM, WMMS/CLEVELAND's ALAN COX, PHILLYTALK.COM's GARY BAUMANN, AUDACY/NEW ORLEANS FM Dir./Marketing BRIAN BIRR, KTIP/PORTERVILLE News Dir. PAMELA WHITMIRE, WMME-WEBB/AUGUSTA, ME OM COOPER FOX, WVAZ/CHICAGO’s JOE SOTO, NRG MEDIA/OMAHA OM and KOPW-KQKQ-KOOO PD DAVID ADAMS, KFCO-KJHM/DENVER PD SENEN “SLIM” RODRIGUEZ, KTGX/TULSA MD HOUSTON, BIG LOUD’s TORI JOHNSON, and to WMAL/WASHINGTON DC’s LARRY O’CONNOR.

Celebrating Birthdays on FRIDAY (6/24), iHEARTMEDIA & MEDIABASE EVP/Global Music Marketing & Strategy ALISSA POLLACK, former ALPHA MEDIA/MYRTLE BEACH OM PD BJ KINARD, iHEARTMEDIA/TOLEDO SVPP SCOTT SANDS, WTDY/PHILADELPHIA PD NATHAN GRAHAM, WIVI/ST. THOMAS, VI PD KEVIN SIMMONS, KRNV/RENO GM VIOLA CODY, DAVE DART PROFESSIONAL MEDIA SERVICES' DAVE DART, former KBIU/LAKE CHARLES PD LEE HUDSON, WELI-A/NEW HAVEN’s VINNIE PENN, ADVANSTAR COMMUNICATIONS' JOHN MICHAEL PROVENZANO, COMEDY QUEST’s JEFF SCHIMMEL, WBZO-WHLI/LONG ISLAND PD BILL WISE, KTLK-A/LOS ANGELES' JOHNNY WENDELL, former WDZH/DETROIT's PUFF, former WKLB/BOSTON’s MARISSA LANCHAK, and KIOI/SAN FRANCISCO’s COREY FOLEY.

« see more Net News