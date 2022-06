H.E.R. Is 25 (Photo: Delmiro Junior / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on MONDAY (6/27) to iHEARTMEDIA SVP/Programming/Research GUY ZAPOLEON, BEASLEY Chief Communications Officer HEIDI RAPHAEL, COX MEDIA/ATHENS OM PETE DE GRAAFF, industry vet SEAN LYNCH, former WRNB-WPZZ/PHILADELPHIA APD SARAH O’CONNOR, SUN BROADCAST GROUP Chief Development Officer RICH O'BRIEN, WSPA-WGCV/GREENVILLE, SC OM MARK HAMLIN, KPLM/PALM SPRINGS PD AL GORDON, KOMO-KMFY/SEATTLE Managing Editor DARREN REYNOLDS, WLIT/CHICAGO APD/MD ERIC RICHEKE, WMHK/COLUMBIA, SC's STEVE SUNSHINE, NCOMPASS INTERNATIONAL’s DEANNE SAFFREN, KXSS/AMARILLO Brand Mgr. DANNY WRIGHT, KSXY/SANTA ROSA’s NATALIE ROWLAND, BRAD AUSTIN MANAGEMENT’s BRAD AUSTIN, KILT/HOUSTON MD NICK RUSSO, DEF JAM’s SONNY DAVE, and to WKRQ/CINCINNATI’s MOLLIE WATSON.

Celebrating Birthdays on TUESDAY (6/28), DD ENDEAVORS’ DAVID NATHAN, YEA NETWORKS Pres. SHAWN NUNN, UNIVISION/DALLAS SVP/GM MARK MASEPOHL, DAVE AND MAHONEY SHOW host DAVE FARRA, 12 TONE MUSIC GROUP’s PHILIPP EMBUIDO, VP/ESPN RADIO SALES JOHN FITZGERALD, consultant STEVE HEGWOOD, former KGON/PORTLAND PD BOBBY DUNCAN, LAWSON MEDIA SERVICES Pres. SHARON LAWSON, consultant BOB MCKAY, former CRB Exec. Director PAUL ALLEN, LIBERMAN VP/Programming BOB PERRY, KAFE/BELLINGHAM, WA PD KEN RICHARDS, KTRR/FT. COLLINS OM MICHAEL STONE, former iHEARTMEDIA RVP/Programming JJ COOK, AUDACY/MEMPHIS OM/Music Brands CHRIS MICHAELS, SIRIUSXM’s SWEDISH EGIL, ADAMS/LAS CRUCES GSM MKE JENSEN, KRAT/RENO’s CHRIS PAYNE, KXTJ/SAN ANTONIO’s DANNY BOCANEGRA, WGBH & WTTS/INDIANAPOLIS PD LAURA DUNCAN, and WPXY/ROCHESTER’s COREY JAMES.

« see more Net News