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Happy Birthday
June 30, 2022 at 3:49 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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ALL ACCESS Happy Birthday wishes on FRIDAY (7/1) to DASTUR VENTURE Founder/CEO SHARON DASTUR, FLOOD MEDIA Head of Programming AARON AXELSEN, CUMULUS Midwest RVP and KANSAS CITY Market Mgr. DONNA BAKER, ATLANTIC RECORDS NASHVILLE GM/SVP of A&R, Pop/Rock, STEVE “STEVO” ROBERTSON, CUMULU/SAVANNAH OM and WJCL PD DON BRAKE, WFBZ/EAU CLAIRE PD/MD NEIL KLOS, TKO ARTIST MANAGEMENT's SUZANNE DURHAM, former WQSL-WQZL/GREENVILLE, NC PD FOX FELTMAN, THE ARTIST COOPERATIVE’s VP/Active Rock Promotion BOB HATHAWAY, WGNE/JACKSONVILLE’s EDEN KENDALL, syndicated host KIM KOMANDO, UNIVISION/DALLAS Dir./Operations ANDY LOCKRIDGE, WKOA/LAFAYETTE, IN Prod. Dir. GARY MICHAELS, AIR 1 RADIO NETWORK OM MIKE NOVAK, former WHTZ/NEW YORK's MO BOUNCE, WXTU/PHILADELPHIA’s LEIGH RICHARDS, KMXV/KANSAS CITY’s RONNIE ROCKET, former RCA's JEN DALTON, KMOX-A/ST. LOUIS’ RYAN WRECKER, FLINN/MEMPHIS Market Mgr. TERRY WOOD, WJQK/LANSING’s BROOK TAYLOR, SUN BROADCAST GROUP’s JENNIFER WEISFELD, and to WPRO/PROVIDENCE MD JESS SCHIANO.
Celebrating Birthdays on SATURDAY (7/2), iHEARTMEDIA Pres./CHR Content Development & Strategy JOHN IVEY, WOR-A/NEW YORK PD TOM CUDDY, WESTWOOD ONE Pres./Sales RON RUSSO, former RADIO ONE Top 40 Format Dir. DUSTIN KROSS, TALENTMASTERS’ DON ANTHONY, WUXL/NEW LONDON’s TIM BOURN, KWAV/MONTEREY News Dir. DIANE CARTWRIGHT, KRDI/TUCSON's KEN CARR, ADAMS/TALLAHASSEE OM and WWOF PD JASON TAYLOR, WBOT/BOSTON GSM ROBERT FIGUEROA, former WLOQ/ORLANDO PD DAVE KOSH, KLVO/ALBUQUERQUE PD RENE LEON, SIRIUS XM and BOBBY OCEAN INC.'s BOBBY OCEAN, KVYN/NAPA's RON BROWN, ELEKTRA’s BETH SIMIONE, former WTDY/PHILADELPHIA’s CASEY REED, KBZT/SAN DIEGO’s ALYSSA HABERMAN, NRG MEDIA/WAUSAU-STEVENS POINT, WI GM ALEESE FIELDER, AUDACY’s LINDSAY SALANDRA, KYKY/ST. LOUIS’ JULIE TRISTAN, and KMXP/PHOENIX’s JOEY BRADFISCH.
Doing the Birthday boogie on SUNDAY (7/3), BIG MACHINE RECORDS and THE VALORY MUSIC CO. Pres. SCOTT BORCHETTA, 300 ENTERTAINMENT SVP/Promotion AIMIE VAUGHAN-FRÜEHE, FOUNDRY RECORDS’ RICK BAUMGARTNER, ELEVATE ARTIST DEVELOPMENT/PROMOTION SERVICES co-founder BRENT BATTLES, BROADCASTER MARKETING SERVICES' DAVID BERNSTEIN, former KBEE-KENZ/SALT LAKE CITY PD MIKE PARSONS, WHJY/PROVIDENCE MD MIKE BRANGIFORTE, WLKF/LAKELAND, FL PD BOB CREWS, DMR’s BARBIE JONES, STERLING INTERNATIONAL CONSULTING GROUP's JOHN KEHOE, EPIC’s JIM KELLEY, GREG LEE & ASSOCIATES Pres./GM GREG LEE, BROADCAST MARKETING GROUP GM CINDY SCHLOSS, WZPL/INDIANAPOLIS’ DAVE SMILEY, WOCL/ORLANDO PD RICK STACY, AUDACY Dir./Music Initiatives BETHANY KENT, TOP 10 NOW & THEN's RICK NUHN, former WOODWARD SPORTS’ KRISSY T, former CUMULUS/OXNARD-VENTURA OM and KHAY/OXNARD-VENTURA PD JUSTIN TAYLOR, WKSL/JACKSONVILLE’s DJ WIZKIDD, iHEARTMEDIA/NEW ORLEANS Market Pres. MARK BOUDREAUX, WOMX/ORLANDO PD DANA TAYLOR, and WRVQ/RICHMOND APD DENI LEE.
Happy Birthday wishes on INDEPENDENCE DAY, MONDAY (7/4) to RADIO ONE RVP DEON LEVINGSTON, RCA SVP/Promotion KEVIN “INCA” VALENTINI, KOOL/PHOENIX APD CHARLIE HUERO, RICK ALLEN CREATIVE SERVICES Pres. RICK ALLEN, former WZMX/HARTFORD’s NANCY BARROW, WODS/BOSTON APD/MD MATT BOSSO, TOWNSQUARE MEDIA/FT. COLLINS OM MARK CALLAGHAN, SONY MUSIC Sr. Dir./Promotion/On-line Emerging Tech BRIAN CULLINAN, AUDACY/KANSAS CITY OM BOB EDWARDS, DMI MUSIC & MEDIA SOLUTIONS’ JIM KRESSLER, KRDO/COLORADO SPRINGS PD MIKE LEWIS, ASCAP’s SPIRO PHANOS, KFAN-KFXN/MINNEAPOLIS OM/PD DOUG WESTERMAN, KAJL/RIVERSIDE PD DAVE BURNS, SCHURZ COMMUNICATIONS/RAPID CITY, SD Dir./Programming and Operations DAN LARKIN, WLIT/CHICAGO’s ROBIN ROCK, WJFX/FT. WAYNE PD and WBTU/FT. WAYNE’s TAYLOR MORGAN, CUMULUS/TOPEKA OM AMBER LEE, and to voiceover talent AMANDA MADI.
Celebrating Birthdays on TUESDAY (7/5), ALL ACCESS SVP/Editor-In-Chief, News/Talk/Sports/ Podcasting Editor PERRY MICHAEL SIMON, consultant STEVE PERUN, CREATIVE CHAOS consultant VON FREEMAN, BINNIE MEDIA Dir./Brand Operations MICHAEL CZARNECKI, ATLANTIC BROADCASTING/ATLANTIC CITY OM PAUL KELLY, voiceover guy JOE LAMACHIA, KJEL/JOPLIN's WARREN MCDONALD, RADIOIO.COM MD LIZ OPOKA, KINE/HONOLULU’s BILL VAN OSDOL, SIRIUSXM’s STEVE KARESH, KTGV/TUCSON APD/MD KRYSTAL PINO, consultant LOYD FORD, former WFMF/BATON ROUGE and KVDU/NEW ORLEANS PD JEFF HABER, and CUMULUS/MACON VP/Market Mgr. ELVIN FLUELLEN.