Happy Birthday wishes on TUESDAY (7/5) to ALL ACCESS SVP/Editor-In-Chief, News/Talk/Sports/ Podcasting Editor PERRY MICHAEL SIMON, consultant STEVE PERUN, CREATIVE CHAOS consultant VON FREEMAN, BINNIE MEDIA Dir./Brand Operations MICHAEL CZARNECKI, ATLANTIC BROADCASTING/ATLANTIC CITY OM PAUL KELLY, voiceover guy JOE LAMACHIA, KJEL/JOPLIN's WARREN MCDONALD, RADIOIO.COM MD LIZ OPOKA, KINE/HONOLULU’s BILL VAN OSDOL, SIRIUSXM’s STEVE KARESH, KTGV/TUCSON APD/MD KRYSTAL PINO, consultant LOYD FORD, former WFMF/BATON ROUGE and KVDU/NEW ORLEANS PD JEFF HABER, and to CUMULUS/MACON VP/Market Mgr. ELVIN FLUELLEN.

Celebrating Birthdays on WEDNESDAY (7/6), ALBRIGHT & O’MALLEY consultant JAYE ALBRIGHT, MID-WEST FAMLY/MADISON VP/Programming RANDY HAWKE, HYBRID RECORDINGS’ CHUCK BLIZIOTIS, MERCURY's SUMMER HARLOW, KELN/LINCOLN's LARISA COMBS, iHEARTMEDIA/GREENSBORO VP/Programming ZAC DAVIS, WFTK-WOFX/CINCINNATI PD STEVE DENT, former KDAT/CEDAR RAPIDS, IA's TIM GRAVES, GRAHAM ARTIST MANAGEMENT's RICK JORDAN, WPAW/GREENSBORO’s DALE O’BRIAN, WSEN-WFBL/SYRACUSE Prod. Dir. BRYAN RICHARDS, WAJI/FT. WAYNE PD BARB RICHARDS, KKFM/COLORADO SPRINGS News Dir. KELLY THOMAS, INSTIGATOR ENTERTAINMENT's BROOKS QUIGLEY, ALLEN WILSON PRODUCTIONS' ALLEN WILSON, SUMMITMEDIA/OMAHA Promotions Mgr. AIMEE MILLER, former BEASLEY/LAS VEGAS VP/Market Mgr. DENNIS GWIAZDON, WNEW/NEW YORK’s MATT SNEED, WQDR/RALEIGH PD MIKE BIDDLE, KHGE/FRESNO’s KATIE PRICE, and WRVE/ALBANY’s JASON HOWARD.

