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Strategic Solutions Research Presents Nielsen Audio May '22 Ratings
by Charese Frugé
July 5, 2022 at 3:18 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO MAY '22 ratings results arrive TODAY for JACKSON, MS. Find ratings for subscribing stations in ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming TUESDAY 7/12, JUNE '22 PPM Ratings for ATLANTA, CHICAGO, DALLAS-FT. WORTH, HOUSTON-GALVESTON, LOS ANGELES, MIDDLESEX-SOMERSET, UNION, NASSAU-SUFFOLK (LONG ISLAND), NEW YORK, PHILADELPHIA, RIVERSIDE-SAN BERNARDINO, SAN FRANCISCO, and SAN JOSE.