Ringo Starr Is 82 (Photo: Eugene Powers / Shutterstock.com)

ALL ACCESS Happy Birthday wishes on THURSDAY (7/7) to ACCURADIO COO/Chairman JOHN GEHRON, WWPW/ATLANTA PD DAN HUNT, KCBS-A/SAN FRANCISCO Asst. News Dir. ERIC BROOKS, MOSLEY MUSIC GROUP EVP GARY MARELLA, former WXLF-WZLF/LEBANON, NH's KEVIN CREGG, SIRIUSXM’s JOE BONADONNA, radio legend JOEY REYNOLDS, CUMULUS/BEAUMONT Chief Eng. GREG DAVIS, COUNTRY FOREVER PRODUCTIONS’ NEIL HAISLOP, MAVERICK MEDIA/EAU CLAIRE News Dir. DAN LEA, retired iHEARTMEDIA/GREENSBORO SVPP RICH MCMILLAN, DIGITAL AUDIO TRACKS Pres. DAVE SOLOMON, AP’s SUSAN SPAULDING, WBBL/GRAND RAPIDS' ERIC ZANE, former KGFM/BAKERSFIELD’s DEAN NOVAK, WIKS/GREENVILLE, NC PD JAY BLAZE, and to WBZZ/PITTSBURGH APD/MD ELISTA.

Celebrating Birthdays on FRIDAY (7/8), WCFB/ORLANDO, WOKV-HD2 and WJGL-HD2/JACKSONVILLE Dir./Branding & Programming ELROY SMITH, WOBB/ALBANY, GA's AMADEUS, retired WLS-A/CHICAGO OM/PD PETER BOLGER, KURB-KVLO-KLAL/LITTLE ROCK PD RANDY CAIN, MAXXIMUM PRODUCTIONS’ MAXX FOXX, SPYDERVO CREATIVE SERVICES’ SPYDER HARRISON, KTLK/MINNEAPOLIS’ JON JUSTICE, WRVR-WOGY-WJCE/MEMPHIS Chief Eng. SKIP REYNOLDS, AEG LIVE's JOYCE SZUDZIK, iHEARTMEDIA/MINNEAPOLIS Chief Eng. AARON WHITE, consultant GEORGE WILLIAMS, SDI MEDIA’s DAYNA TALLEY, voiceover pro and former WODS/BOSTON's LOREN RAYE, WHEB/PORTSMOUTH and WGIR/MANCHESTER, NH PD JOHN LAURENTI, and WFRE/FREDRICK, MD APD GABBY LOIELO.

« see more Net News