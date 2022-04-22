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Strategic Solutions Research Presents Nielsen Audio June '22 PPM Ratings Today
by Charese Frugé
July 14, 2022 at 3:22 PM (PT)What do you think? Add your comment below.
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NIELSEN AUDIO JUNE '22 PPM ratings results arrive TODAY for AUSTIN, GREENSBORO-WINSTON SALEM-HIGH POINT, HARTFORD-NEW BRITAIN-MIDDLETOWN, INDIANAPOLIS, JACKSONVILLE, MEMPHIS, MILWAUKEE-RACINE, NASHVILLE, NORFOLK-VIRGINIA BEACH-NEWPORT NEWS, PROVIDENCE-WARWICK-PAWTUCKET, RALEIGH-DURHAM AND WEST PALM BEACH-BOCA RATON. Find ratings for subscribing stations in the ALLACCESS.COM NIELSEN AUDIO section after 2p (PT).
Coming WEDNESDAY 7/20, JUNE '22 Ratings for BATON ROUGE, LOUISVILLE, NEW ORLEANS, OKLAHOMA CITY, and PUERTO RICO.